Uusi kompakti pelinäppäimistö on kilpapelaajille suunnattu ja tuo mukanaan uuden Keycontrol-ominaisuuden, joka laajentaa näppäinten kustomointimahdollisuuksia.

Tietokoneiden oheislaitteita valmistava Logitech on julkaissut Logitech G -pelibrändinsä alle uuden pienikokoisen pelinäppäimistön G Pro X 60 Lightspeed. Langaton 60-prosenttinen näppäimistö on suunniteltu erityisesti kilpapelaajille, sillä se esimerkiksi vapauttaa hiirelle tavallista laajemmat liikeradat ja on helppo kuljettaa paikasta toiseen.

G Pro X 60 Lightspeedissa on Logitechin uusi, G Hub -ohjelmistolla päälle kytkettävä Keycontrol-ominaisuus, joka mahdollistaa lähes jokaiselle näppäimelle jopa 15 eri toiminnon määrittämisen. Logitechin mukaan Keycontrolin ideana on, että pelaajien ei tarvitsisi tehdä kompromisseja itselleen tärkeiden näppäinten ja kompaktin koon välillä. Keycontrolin voi yhdistää myös G Shift -ominaisuuteen, jolloin vaihtoehtoiset näppäinkomennot saadaan käyttöön pitämällä pohjassa ennalta määritettyä näppäintä.

Uutuusnäppäimistössä on kaksoisvaletut PBT-muoviset näppäinhatut ja valmiiksi voidellut GX Optical -kytkimet, jotka on valittavissa joko lineaarisina (linear) tai tuntopisteellisinä (tactile). Luonnollisesti näppäimistössä on myös Logitechin säädettävä Lightsync-valaistus. Äänenvoimakkuuden säätörulla, medianäppäimet ja pelitilakytkin on sijoitettu näppäimistön reunoille. Akunkestoksi lupaillaan 65 tuntia, mutta Logitech ei kerro, saavutetaanko lukema Lightsync-valoilla vai ilman.

Logitech G Pro X 60 Lightspeed on ennakkotilattavissa Logitechin verkkosivuilla 200 euron hintaan ja sen toimitukset alkavat 16. huhtikuuta. Värivaihtoehtoina on musta, valkoinen ja pinkki.

Lähde: Logitechin lehdistötiedote, Tuotesivu