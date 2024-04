Fairphone toi myyntiin täyslangattomat Fairbuds-nappikuulokkeet vaihdettavilla akuilla

149 euron hintaisia Fairbuds-nappikuulokkeita mainostetaan erityisesti niiden vaihdettavilla akuilla ja hyvällä korjattavuudella.

Kestävään kehitykseen panostava hollantilainen Fairphone on tuonut myyntiin täyslangattomat Fairbuds-nappikuulokkeet, joiden valmistuksessa on Fairphonelle tyypillisesti käytetty paljon kierrätysmateriaaleja ja pyritty minimoimaan ilmastohaitat sekä varmistamaan asianmukaiset olosuhteet työntekijöille tuotannossa. Huomionarvoista uutuudessa on erityisesti vaihdettavat akut niin latauskotelossa kuin itse kuulokkeissakin.

Fairbudsit on varustettu aktiivisella vastamelutoiminnolla ja niissä on 11 millimetrin titaanipäällysteiset kaiutinelementit. Akunkestoksi luvataan kuusi tuntia yhtäjaksoista kuuntelua yhdellä latauksella ja 20 tuntia latauskotelon kanssa. Akkujen kapasiteetti on 45 milliampeerituntia kuulokkeissa ja 500 mAh latauskotelossa. Taustaääniä puheluiden aikana vaimennetaan kolmen erillisen mikrofonin avulla molemmissa kuulokkeissa. Tuettuna on kosketustoiminnot esimerkiksi musiikin tauottamiseen ja kappaleen vaihtamiseen, ja ääniasetusten säätö sekä laitteistopäivitykset onnistuvat Fairphonen omalla Fairbuds-sovelluksella niin iOS:llä kuin Androidillakin.

Kestävyyden osalta Fairbudseissa on IP54-suojausluokitus, eli ne ovat pöly- ja roiskesuojatut. Takuu kuulokkeilla on kolme vuotta, mutta käyttöiän pidentämiseksi Fairphone myy niille verkkosivuillaan korjausvaraosia, kuten Fairphone-älypuhelimilleenkin. Fairbudsien mukana ei toimiteta laturia eikä USB-C-kaapelia.

Fairphonen Fairbuds-nappikuulokkeet ovat heti tilattavissa 149 euron hintaan Fairphonelta joko mustana tai valkoisena.

Lähde: Tuotesivu