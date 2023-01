Louhintakäytöstä poistettuja näytönohjaimia retusoidaan näyttämään uusilta

Esiin on tullut etenkin muistipiirien maalaus erikoismaalilla, joka peittää niihin pitkäaikaisessa käytössä tullutta keltaisuutta.

Kryptolouhintabuumi on jälleen ohi näytönohjainten osalta ja markkinoille on valunut louhintafarmien näytönohjaimia. Valitettavasti louhintakäytöstä poistetut näytönohjaimet eivät ole ongelmavapaa vyöhyke edullista uutta näytönohjainta hankkivalle.

Louhintakäyttö itsessään ei vahingoita näytönohjaimia, mutta jatkuvasti täyttä hönkää huutavat tuulettimet esimerkiksi on täysin toinen asia. Hiljattain otsikoihin nousi joukko hajonneita Radeon-näytönohjaimia, joissa GPU oli fyysisesti hajonnut. Tarkemmat tutkimukset paljastivat, että näytönohjaimet olivat peräisin louhintafarmilta ja todennäköisin syy rikkoutumiseen oli GPU:n ja coolerin väliin päässyt kosteus. Netissä on nähty videoita, jossa louhintafarmien näytönohjainräkkejä kirjaimellisesti pestään painepesureilla tai pestään muilla tavoin, mitä ei voi kuvailla hyvällä tahdollakaan turvalliseksi toiminnaksi.

Pelkkä pesu ei kuitenkaan aina riitä, kuten nyt on tullut ilmi. Iskandar Souza ja Paulo Gomes ovat tutkineet kolmansien osapuolten myymiä, aiemmin kryptolouhinnassa käytettyjä näytönohjaimia, ja huomanneet esimerkiksi muistipiireissä vilunkipeliä. Souzan ja Gomesin raportin mukaan louhijat ovat alkaneet maalaamaan näytönohjainten muistisiruja erikoismaalilla, joka peittää sirujen pitkäaikaisessa rasituksessa kehittämän kellertävän sävyn piirin koteloinnista. Videolla näytetään, miten uusi maali poistetaan lämmön ja veitsen avulla ja alta saattaa löytyä esimerkiksi eri eräkoodi, kuin päälimmäisestä maalikerroksesta. Videolla näytetään myös, miten pitkään käytössä olleen näytönohjaimen voi erottaa grafiikkasirua ympäröivän epoksin värinmuutoksista.

TecLab on puolestaan saanut selville, että Brasiliassa myydään AFOXin brändillä käytettyjä näytönohjaimia uusina. Ero grafiikkapiirin orgaanisen alustan värissä oli helposti nähtävissä. VideoCardzin uutisesta ei selviä, tulivatko näytönohjaimet suoraan AFOXilta vai jonkin kolmannen, epämääräisemmän osapuolen kautta. Mikäli kortit tulivat suoraan AFOXilta, on mahdollista tai jopa todennäköistä, että kyse on valmistajan korjaamasta näytönohjaimesta, jossa on esimerkiksi juotettu GPU paikoilleen uudelleen, mutta mikäli kyse oli kolmannesta osapuolesta, on mahdollista, että korjaustoimenpiteet on tehnyt joku aivan toinen, eikä niiden laadusta voi mennä silloin takuuseen.

Lähte: VideoCardz