LPDDR6-muistien huhutaan nostavan nopeuden nykyisen LPDDR5X:n 8533 Mbps:stä heti 12 800 Mbps:ään ja myöhemmin jopa 17 000 Mbps:n tienoille.

Muististandardeja hallitseva JEDEC valmistelee parhaillaan uuden standardin julkaisua alan lähteiden mukaan. Uusi standardi tulee olemaan ensimmäinen suuri päivitys vähävirtaisten laitteiden LPDDR-standardiin sitten vuoden 2019 LPDDR5:n.

Korealaisen ETNewsin mukaan JEDEC on pitänyt hiljattain tapaamisen Portugalissa pääasiassa mobiililaitteissa käytettävän LPDDR-standardin tulevaisuuden tiimoilta. Raporttien mukaan tapaamisessa viimeisteltiin LPDDR6-standardin valmistumiseen liittyviä yksityiskohtia ja valmiita julkaisulle oltaisiin kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Nykyisellään käytössä oleva LPDDR5-standardi ylsi alun perin 6400 Mbps:n nopeuteen, mutta se sai vuonna 2021:n päivityksessä X:n peräänsä ja maksiminopeus nostettiin samalla 8533 Mbps:ään. Lisäksi SK Hynix on julkaissut LPDDR5T:n eli ”Turbon”, joka yltää 9600 Mbps:n nopeuksiin, mutta se ei ole JEDECin virallinen standardi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin nopeuksiin LPDDR6 tulee yltämään, mutta huhuissa on puhuttu ainakin 12 800 Mbps:n nopeudesta. Samsungin tiedetään vihjanneen jopa 17 000 Mbps:n tasolle yltämisestä, mutta sen on epäilty viittaavaan mahdolliseen LPDDR6X-päivitysversioon.

