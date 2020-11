Mad Catzin mukaan sen DAKOTA-kytkin eliminoi mekaanisten kytkinten tyypillisen värinän, mikä pienentää klikkauksen rekisteröinnin viivettä.

Konkurssin tuhkista vuoden 2018 alussa uusien omistajien myötä noussut Mad Catz tunnetaan parhaiten R.A.T.-pelihiiristään. Yhtiön tulokas kevyiden pelihiirten luokkaan noudattaa kuitenkin uutta nimeä.

M.O.J.O. M1 poikkeaa heti ensisilmäyksellä useimmista keveistä pelihiiristä. Hiiri on muotoiltu ergonomisesti oikeakätisille ja sisältääpeukalotuen. Lisäksi hunajakennorakenteen sijasta kuoret on rei’itetty kolmioin sivuilta ja keskeltä hiiren selkää. Mad Catz on saanut viilattua hiiren painon 70 grammaan, mikä ei riitä aivan ultrakeveiden hiirten kärkeen, mutta on kuitenkin huomattavan kevyt. Hiiren sisällä sykkii nykytrendien mukaisesti RGB-valaistus.

M1:n sensorina toimii PixArtin PMW3360, joka yltää parhaimmillaan 12 000 DPI:n tarkkuuteen, 250 tuuman sekuntinopeuteen ja 50G:n kiihtyvyyteen. Hiiren pääpainikkeet on toteutettu yhtiön patentoimilla DAKOTA-kytkimillä, joiden luvataan kestävän 60 miljoonaa klikkausta. DAKOTA on mekaaninen kytkin, joka käyttää yhtiön mukaan kehittynyttä signaalintunnistusmekanismia, mikä eliminoi perinteisten mekaanisten kytkinten värähtelyt (bounce / debounce) ja parantaa vasteajan alle kahteen millisekuntiin. Hiiressä on lisäksi DPI-painike, rullan painike sekä kaksi peukalopainiketta.

Mad Catz M.O.J.O. M1:n strategiset mitat ovat 120 x 79,3 x 39 millimetriä ja 70 grammaa. Hiirten toimitukset alkavat kuluvan kuun loppuun mennessä, mutta yhtiö ei paljastanut vielä sen hinnoittelua.

Lähde: Mad Catz