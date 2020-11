Jonsbo julkisti uuden alumiinikuorisen UMX6-miditornikotelon

UMX6:n erottaa massasta sen alumiininen ulkokuori ja edeltäjämallista tuttu kotelon pohjan ja alumiinikehikon välinen rako.

Jonsbo on julkistanut uuden UMX6-miditornikotelon, seuraajan jo kolme vuotta vanhalle UMX5-kotelolle. Kotelo pyrkii erottumaan massasta täysin alumiinisella ulkokuorellaan ja edeltäjästäkin tutulla raolla kotelon pohjan ja ulkokuorena toimivan yhtenäisen alumiinikehyksen välillä.

Kotelon perusrunko on perinteiseen tapaan terästä, mutta sitä kiertää yhtenäinen alumiinikehikko, joka muodostaa kotelon etu-, pohja- taka- ja kattolevyt. Molemmat kylkipaneelit ovat puolestaan karkaistua lasia. Muotoilultaan Jonsbo on pelkistänyt uutuusmallia huomattavasti edeltäjäänsä verrattuna ja alumiiniin tehdyistä urista on luovuttu sileän pinnan tieltä. Sileää alumiinipintaa rikkookin vain etupaneelin liittimet ja virtapainike. Edeltävästä UMX5:stä löytyneistä pohjan RGB-valoista on luovuttu.

Ilmaa koteloon pääsee pääasiassa pohjan raon kautta, mutta jokaista kylkeä kiertää myös hengittävä verkko, joten ilmaa pääsee kulkeutumaan myös etupaneelin ja katon kautta. Kattoon onkin mahdollista asentaa maksimissaan 280 tai 360 mm:n nestejäähdytin. Ilmajäähdytyksen osalta tuettuna on suurimmillaan 169 mm:n korkuiset prosessoricoolerit. Kotelossa on katon radiaattoripaikan lisäksi yksi 120 mm:n tuuletinpaikka takapaneelissa ja kaksi pohjassa. Kotelon mukana ei toimiteta tuulettimia.

Kotelon sisuskalut eroavat jossain määrin perinteisimmistä ATX-tornikoteloista ja muistuttavat edeltäjäänsä virtalähteen sijaitessa ylälaidassa kotelon etuosaan sijoitetun virtalähdekammion takana. Edeltäjän hunajakennokuvioidusta lasilevystä on luovuttu ja virtalähdekammio on perinteisen metallinen. Samaisessa kammiossa sijaitsee myös kaksi 2,5 tai 3,5 tuuman levypaikkaa. Loput kaksi 2,5 tuuman levypaikkaa kotelossa on sijoitettu emolevykelkan taakse.

Kotelo tarjoaa tilaa korkeintaan 305 x 285 mm:n kokoisille eATX-emolevyille ja korkeintaan 330 mm:n näytönohjaimille. Laajennuskorttipaikkoja kotelossa on 8 kappaletta.

Jonsbo UMX6 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 501 x 224 x 482 mm (K, L, S)

Paino: 11,7 kg

Materiaali: Teräs, alumiini, karkaistu lasi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max 305 x 285 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX

Etupaneeli: 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB Type-C, mikrofoni, kuuloke

2,5”/3,5” levypaikat: 2 kpl

2,5” levypaikat: 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 8 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 330 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm

Tuuletinpaikat: Pohjassa 2 x 120 mm, takapaneelissa 1 x 120 mm ja katossa 2 x 140 mm tai 3 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: 280 / 360 mm katossa

Valmistaja ei ole vielä ilmoittanut kotelon tarkkaa myyntiintuloaikaa eikä hintaa. Saatavuudesta Suomessakaan ei sen myötä ole tarkempia tietoja, mutta valmistajan koteloita löytyy ainakin Jimm’sin valikoimista.

Lähteet: Jonsbo, TechPowerUp