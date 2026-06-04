Uuden laajat säätöominaisuudet tarjoavan R.A.T. 7+:n ohella esillä olivat N.E.K.O. K.O. -arcadeohjain ja yhden käden pelinäppäimistö S.T.R.A.F.E..

Oheislaitevalmistaja Mad Catz on muiden joukossa läsnä Computex 2026 -messuilla Taiwanissa. Yhtiön messutarjontaan kuului tänä vuonna uusi hiiri, arcadeohjain ja jo CES 2026 -messuillakin esillä ollut yhden käden pelinäppäimistö.

Mad Catz R.A.T. 7+ -pelihiiri perustuu yhtiön klassikkohiireen vuodelta 2011. Hiiri erottui joukosta paitsi rakenteeltaan, myös laajalla säädettävyydellään, jolla hiiren sai sopimaan lähes käteen kuin käteen. Uusi R.A.T. 7+ kehitettiin yhtiön tiedotteen mukaan teemalla ”A Classic Reborn, and Unleashed” ja siihen kuuluu vastaavat säätöominaisuudet, kuin alkuperäiseenkin.

R.A.T. 7+ on varustettu yhteensä 13 painikkeella, joilla onnistuu Shift-toiminnon kautta 26 eri ohjelmoitavaa toimintoa. Hiiren sisältä löytyy PixArtin 3395 -sensori, joka tukee maksimissaan 26 000 DPI:n tarkkuutta sekä akku. Hiiren voi kytkeä tietokoneeseen langallisesti USB-johdolla ja langattomasti 2,4 GHz:n yhteydellä tai Bluetoothilla. Hiiren valaistus tukee Windows 11:n Dynamic Lighting -hallintaa.

Mad Catz N.E.K.O. K.O. on puolestaan yhtiön uusi tappelupeleihin suunniteltu arcadeohjain. Siinä ei ole lainkaan joystic-osaa, vaan kaikki tapahtuu 15 painikkeen avulla. Ohjaimessa on yhteensä 14 vaihdettavaa 20 mm:n painiketta ja yksi 25 mm:n painike. Painikkeiden kytkimet ovat mekaanisia ja ne tukevat hot-swap-ominaisuutta.

Mad Catz S.T.R.A.F.E. on yhden käden pelinäppäimistö, josta löytyy rannetuki ja yhteensä jopa 27 näppäintä ja Shift-mode tuplaamaan niiden funktiot. Se on suunniteltu tarjoamaan tärkeimmät toiminnot suoraan vasemman käden tuntumaan, jotta pelatessa hiirelle on mahdollisimman paljon tilaa. Siinä käytetään lineaarisia mekaanisia kytkimiä, joille luvataan 60 miljoonan painalluskerran elinikä. S.T.R.A.F.E. toimii R.A.T. 7+:n tavoin niin langallisena USB-johdolla kuin langattomanakin 2,4 GHz:n yhteydellä tai Bluetoothilla ja sen akun luvataan kestävän 2,4 GHz:n yhteydellä jopa 60 tuntia.

Lähde: Mad Catz, Kuvat: TechPowerUp (1), (2)