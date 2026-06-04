40-vuotista taivaltaan juhlistavalla veteraaniyhtiöllä oli esillä myös mm. käännetyllä prosessorikannalla varustettu X870 Aorus Infinity ja uudet Aorus GeForce RTX 50 Infinity -sarjan näytönohjaimet.

Tietotekniikka-alan veteraaneihin lukeutuva Gigabyte juhlistaa Computex 2026 -messuilla 40-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi se keskittyikin Infinity-sarjan juhlamalleihin.

Emolevyistään kenties parhaiten monien mieleen jäänyt Gigabyte esitteli Computex-messuilla X870 Aorus Infinity- ja X870E Aorus Infinity Next -emolevyjä. Etenkin X870E-variantti on omiaan herättämään huomion ulkonäöllään. Valkoinen emolevy on käytännössä kauttaaltaan avaruuden inspiroiman 3D-tulostetun gyroidikoristelun peittämä. Koristelut on 3D-tulostettu metallista ja ne toimivat samalla osana emolevyn jäähdytystä. Yhtiön mukaan kolmiulotteinen rakenne tuo jopa 44 % enemmän jäähdytyspinta-alaa perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Takapuolelta löytyy puolestaan rei’itetty tuki- ja jäähdytyslevy hunajakennorakenteella. Emolevyn virransyöttöä jäähdytetään 3D-tulostetulla höyrykammiolla ja sen kehutaan kykenevän jäähdyttämään jopa 100 watin lämpökuorman. Virransyöttö itsessään on 64-vaiheisena (16 x 4) erittäin järeää tekoa.

X870 Aorus Infinityn suurin erikoisuus on puolestaan 90° käännetty prosessorikanta, jonka myötä muistipaikat löytyvät aivan emolevyn ylälaidasta. Emolevystä löytyy kaksi diagnostiikka LED-näyttöä ja painikkeet BCLK-kellotaajuuden säätöön.

Lisäksi emolevyrintamalla esiteltiin muistikellotaajuuksiin panostavia D5 Duo X -sarjan emolevyjä ja luonnollisten materiaalien inspiroima X870E Aero X3D Wood ja Dark Wood sekä läjä Stealth-sarjan emolevyjä, joissa virtaliittimet ovat emolevyn takapuolella.

Näytönohjainten saralla yhtiö esitteli GeForce RTX 50 Infinity -sarjaa. Infinity-sarjan näytönohjaimissa käytetään uutta Windforce Hyperburst -jäähdytystä ja tehokkaan läpivirtauksen mahdollistavaa Double Flow Through -tekniikkaa, jonka avulla molemmat Hawk-tuulettimet voivat puhkua ilmaa läpi näytönohjaimen piirilevyn. GeForce RTX 5090 Infinity on jo julkaistu virallisesti ja myöhemmin perässä seuraavat RTX 5080 Infinity ja Infinity Wood sekä RTX 5070 Ti Infinity ja RTX 5070 Infinity.

Virtalähteisiin Gigabyte tuo uuden T-Guard-teknologian, joka mahdollistaa näytönohjaimen virtaliittimen tietojen seuraamisen reaaliajassa ja estää sen palamisen. Aorus T-Guard -virtalähteet tulevat saataville 750, 850 ja 1000 watin versioina. Esillä oli myös Aero Dark Wood ja Wood White -virtalähteet, joista ei ole sen enempiä tietoja kuin maksimissaan 1000 watin tehot ja puukoristeet.

Muita lähitulevaisuudessa julkaistavia uutuuksia ovat mm. Aorus K10 Infinity (ICE) -näppäimistö, josta löytyy 3,1” OLED-kosketusnäyttö, 8K-päivitystaajuus ja 0,1 mm:n tarkkuudella säädettävä kytkeytymispiste. Aorus M10 Infinity (ICE) on puolestaan FPS-käyttöön suunniteltu pelihiiri, joka tukee langallista, 2,4 GHz:n langatonta yhteyttä sekä Bluetoothia. Gigabyte valmistelee myös selainpohjaista GiMATE Web Edition -hallintaohjelmistoa laitteilleen.

Lähteet: Gigabyte, WCCFTech