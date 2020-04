MediaTek jäi kiinni puhelinvalmistajille tarjottavista testiohjelmahuijauksista

AnandTechin tutkimusten mukaan MediaTek tarjoaa valmistajien käyttöön ainakin joidenkin järjestelmäpiirien kylkiäisenä valmiit profiilit, joilla järjestelmäpiiri toimii normaalia suorituskykyisemmin testiohjelmissa.

Älypuhelinmaailmassa törmätään aina aika ajoin tapauksiin, joissa valmistajat ovat asentaneet puhelimiinsa erilaisia suorituskykyä testiohjelmissa parantavia huijauksia. Tällä kertaa kyseenalaiseen valokeilaan on joutunut kuitenkin puhelinvalmistajan sijasta järjestelmäpiirivalmistaja MediaTek.

AnandTechin epäilyt huijauksesta heräsivät, kun Oppon Reno3 Pro -puhelimen Eurooppa-versio MediaTekin Helio P95 -järjestelmäpiirillä suoriutui PCMark-testistä paremmin kuin selvästi tehokkaammalla, niin ikään MediaTekin valmistamalla Dimensity 1000L -järjestelmäpiirillä varustettu kiinalaisversio Reno3:sta. Saatuaan UL Benchmarksilta käsiinsä anonymisoidun version PCMarkista huijaus vahvistui: P95:n tulos Reno3 Prossa oli yi 33 % parempi virallisella versiolla anonymisoituun verrattuna ja joissain osatesteissä ero oli vielä selvästi isompi Oppo puolestaan sai osittaisen synninpäästön tilanteesta, sillä yhtiön Reno3 Pron kiinalaisversio Snapdragon 765G:llä ei käyttäytynyt samoin vaan antoi saman tuloksen kummallakin versiolla. Synninpäästö on vain osittainen, sillä Oppo on selvästi tietoinen näistä huijauksista ja on siirtänyt ne uusimmassa firmware-versiossa pois itsestäänselvästi nimetystä power_whitelist_cfg.xml-tiedostosta jonnekin tuntemattomaan paikkaan.

Power_whitelist_cfg.xml-tiedosto kuuluu järjestelmäpiirin firmware-tiedostoihin, joka on AnandTechin mukaan alun perin lähtöisin suoraan MediaTekiltä. Tiedosto pitää sisällään lukuisia suosittuja testiohjelmia, joissa puhelin siirtyy ”Sports Mode” -tilaan, joka parantaa sen suorituskykyä. Joidenkin testiohjelmien, kuten Kishontin yrityksille suunnatussa GFXBench-version, tunnistus ei käynnistä Sports Modea, mutta muuttaa kuitenkin puhelimen muita asetuksia kuten jännite- ja kellotaajuuskäyriä ja lämpötilanhallintaa.

AnandTech tutki myös muiden valmistajien ja puhelinmallien firmwareja vastaavien varalta. Samat huijaukset löytyivät useista muistakin MediaTekin piirillä varustetusta puhelimesta joko kokonaan tai osittain. Esimerkiksi Oppo F15:n kohdalla erikoisesti puolet sovelluksista on mukana kyllä listauksessa, mutta ne on kommentoitu pois käytöstä. Aikaisin esimerkki, minkä AnandTech löysi, oli Sonyn P20-järjestelmäpiirillä varustettu XA1, jossa on käytössä vanhemman pään tunnistuslista. Yllä olevassa kuvassa tähdellä (*) merkityt kohdat löytyvät tiedostoista, mutta ne on kommentoitu pois käytöstä.

MediaTek julkaisi asiasta AnandTechille myös lausunnon. Sen mukaan kyseiset huijaukset ovat alalla hyväksytty käytäntö ja ne osoittavat järjestelmäpiirien todelliset kyvyt. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä puhelinvalmistajien kanssa ja sen mukaan se on lopulta valmistajasta kiinni, miten puhelin konfiguroidaan näiden ominaisuuksien osalta. Oppo monen muun mukana on päätynyt ottamaan ilosta kaiken irti ainakin useimmilla puhelimistaan. Puhelinvalmistajat voivat myös vaihdella asetuksia puhelimen kohdemaasta riippuen.

MediaTekin mukaan sen järjestelmäpiirit osaavat lisäksi mukautua eri sovellusten tehovaatimuksiin älykkäästi, minkä myötä esimerkiksi prosessoriydinten, grafiikkaohjaimen ja muistien kellotaajuudet voivat vaihdella sovelluksesta toiseen kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Yhtiön mukaan sen tapa paljastaa järjestelmäpiiriensä täydet tehot testiohjelmissa vastaa muiden yhtiöiden tapoja ja antaa käyttäjälle parhaan kuvan siitä, mihin laite pystyy venymään.

Oman lusikkansa soppaan tuo useiden kiinalaisvalmistajien puhelimiinsa lisäämä ”High Performance Mode” -tila, joka ilmeisesti toimii vastaavaan tapaan kuin Sports-tila ja on selvästi järeämpi kuin tunnetumpien valmistajien korkean suorituskyvyn tilat. Oppo käyttää sitä kuitenkin myös Snapdragon-puhelimissaan, joten se ei ainakaan suoraan ole kytköksissä huijauksiin. Oma erikoisuutensa on myös se, ettei Reno3 käyttäytynyt samoin; se on kuitenkin samalla tapaa Oppon puhelin ja varustettu MediaTekin järjestelmäpiirillä, vain selvästi järeämmällä sellaisella.

Lähde: AnandTech