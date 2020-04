Lian Li julkaisi uudet DK-04F- ja DK-05F-pelipöydät tietokoneet kätkevällä elektrokromaattisella lasikannella

DK-04F on varustettu paikalla yhdelle ja DK-05F kahdelle parhaimmillaan E-ATX-kokoluokan emolevylle.

Laadukkaista koteloistaan tunnettu Lian Li on julkistanut uudet versiot pelipöydistään. Uudet DK-04F ja DK-05F ovat edeltäjiensä tapaan varustettu paikalla yhdelle tai kahdelle tietokoneelle.

Uusia F-versioita DK-0X-sarjan pöydistä on ehditty esittelemään jo useammillakin messuilla ja muissa tapahtumissa, mutta vasta nyt ne on julkaistu myös virallisesti. F-sarjan katseen vangitseva uutuus on elektrokromaattinen karkaistu lasikansi, jonka saa nappia painamalla muuttumaan huurretusta kirkkaaksi. Kotelon omasta RGB-valaistuksessa on vastuussa DK-04F:n kolme tai DK-05F:n neljä 66 LEDin RGB-LED-nauhaa.

DK-05F on kaksikosta isompi, paikat kahdelle tietokoneelle sisällään kätkevä pelipöytä. Sen mitat ovat 780 x 1400 mm ja korkeus on säädettävissä sähkötoimisesti 689 – 1175 millimetrin välille. Moottorin kerrotaan jaksavan liikuttaa 80 kilogramman painoa, josta osa tulee jo mm. 8 millimetriä paksusta karkaistusta lasikannesta. Yhden tietokoneen paikan sisältävän DK-04F:n mitat ovat 750 x 1000 mm ja korkeussäädöt samat.

Pelipöytien tietokonepaikat on varustettu kaikkea mini-ITX:stä aina E-ATX:ään asti syövillä, irroitettavilla emolevykelkoilla. Pöytiin mahtuu enimmillään 185 millimetriä korkeat coolerit ja näytönohjaimen maksimipituus on DK-05F:ssä 400 ja DK-04F:ssä 390 millimetriä. DK-05F:n molemmat osiot tarjoavat paikat neljälle 2,5- tai 3,5-tuumaiselle asemalle, kun DK-04F:ssä tallennustilaa voi asentaa joko yhdeksän 3,5-tuumaisen tai kuuden 3,5-tuumaisen ja kolmen 2,5-tuumaisen aseman verran.

DK-05F:ssä on 120 mm:n tuuletinpaikkoja yhteensä peräti 18 kappaletta. Etureunan kahdeksan 120 mm:n tuulettimen tilalle voidaan asentaa vaihtoehtoisesti kuusi 140 mm:n tuuletinta. Takareunan neljään paikkaan sopivat sekä 120 että 140 mm:n tuulettimet. Nestekierron jäähdyttimiä varten etureunaan voidaan asentaa kaksi 420 tai 480 mm:n jäähdytintä, keskelle kaksi 360 mm:n jäähdytintä ja takareunan keskelle yksi 240 mm:n jäähdytin.

DK-04F:ssä tuuletinpaikkoja on maltillisemmin: edessä kolme 140 mm:n tai neljä 120 mm:n paikkaa, takana yhteensä kolme 120 tai 140 mm:n paikkaa. Vähempien tuuletinpaikkojen myötä myös nestekierron jäähdytinten tuki on niukempaa. Koteloon voi asentaa eteen yhden 420 tai 480 mm:n jäähdyttimen ja taakse yhden 240 tai 280 mm:n jäähdyttimen.

Pöydän etureunan oikeaan kulmaan on sijoitettu pöydän hallintapaneelit. Se on varustettu omilla painikkeillaan RGB-valaistuksen, elektrokromaattisen lasikannen ja tuuletinprofiileiden hallinnalle sekä korkeussäädöille muistipaikkoineen. Lisäksi oikealta löytyy tietokoneen etupaneelin I/O-liitännät: 1x USB 3.1 Type-C, 4x USB 3.0 Type-A, mikrofoni- ja kuulokeliittimet. Tietokoneen virta- ja resetpainikkeet on integroitu osaksi lasin hallintapainiketta. DK-05F:ssa on lisäksi etureunan vasemmassa laidassa toiselle kokoonpanolle kaksi USB 3.0 Type-A -liitintä sekä mikrofoni- ja kuulokeliittimet ja virtapainike.

Lian Li ei ole vielä paljastanut, milloin pöydät tulevat varsinaisesti saataville tai miten ne on hinnoiteltu.

Lähde: Lian Li