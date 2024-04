Androidin pohjalta kehitetty käyttöjärjestelmä on myös muiden käytettävissä ja ainakin Asus ja Lenovo ovat jo ilmoittaneet valmistelevansa sitä käyttäviä VR-laseja.

Facebookista parhaiten tunnettu Meta on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä virtuaalilasien saralla sen ostettua Oculuksen vuosikymmen takaperin. Nyt yhtiö on helpottamassa kilpailijoiden liittymistä VR-lasimarkkinoille tarjoamalla Meta Horizon OS:n myös muiden yritysten käyttöön

Meta Horizon OS on Androidiin perustuva käyttöjärjestelmä, jota on yhtiön mukaan kehitetty jo kymmenen vuoden ajan. Käyttöjärjestelmä sisältää mm. tuen lisätylle todellisuudelle, silmien, käsien ja kehon seurannalle sekä inside-out trackingille eli virtuaalilasien ja -ohjainten seurannalle. Meta on kehittänyt myös joukon omia ohjelmistokehyksiään ja työkalujaan lisätyn todellisuuden sovellusten kehitykseen ja tarjoaa nekin kilpailijoiden käyttöön.

Samassa yhteydessä Meta Quest Store muuttaa nimensä Meta Horizon Storeksi alleviivatakseen sen avoimuutta kaikille Horizon OS -laitteille. Yhtiön mukaan työskentelee tuodakseen samalla kauppapaikan ja App Labin lähemmäs toisiaan. App Lab on yhtiön vaihtoehtoinen kauppapaikka enemmän tai vähemmän kehitysasteella oleville sovelluksille, joiden se ei katso olevan vielä valmiita julkiseen pääkauppaan. Kun työ on valmis, tulee App Labin sovellukset näkymään Meta Horizon Storessa omana kategorianaan. Lisäksi Meta kertoi käyttöjärjestelmän olevan avoin ulkopuolisille kauppapaikoille ja muodollisesti kutsui Googlen tuomaan alustalle Play-kaupan 2D-sovelluksia varten.

Meta kertoi samassa yhteydessä myös ensimmäisistä Meta Horizon OS:n ulkopuolisista käyttäjistä. Yhtiön mukaan Asus työskentelee parhaillaan Republic of Gamers -brändättyjen, suorituskykyisten ja pelikäyttöön tarkoitettujen VR-lasien parissa. Oculus Rift S:n suunnittelussa mukana ollut Lenovo puolestaan kehittää ilmeisesti useampiakin käyttöjärjestelmää hyödyntäviä virtuaalilaseja tuotanto-, opetus- ja viihdekäyttöön. Microsoft on puolestaan työstämässä yhteistyössä Metan kanssa rajoitetun painoksen, Xboxin inspiroiman version Meta Questista.

Lähde: Meta