DeepCool julkaisi uuden mini-ITX-kokoisen CH160-kotelon

Kookkaampien CH-sarjan sisarusten tapaan myös CH160 panostaa hyvään ilmankiertoon ja mukaan on mahtunut myös hiljattain kilpailijoillakin nähty kantokahva.

DeepCool on täydentänyt CH-kotelosarjaansa hiljattain uusilla mATX-kokoluokan CH360-koteloilla. Nyt sarjan kutistustalkoot jatkuvat uuden mini-ITX-kokoluokan CH160:n muodossa.

DeepCool CH160 on pienikokoinen, tilavuudeltaan 19,05 litrainen mini-ITX-kotelo kantokahvalla. Sisarmalleista tuttuun tapaan kotelossa on panostettu ilmankiertoon ja se onkin niin etupaneelin, pohjan, katon kuin takaseinänkin osalta käytännössä pelkkää metalliverkkoa. DeepCoolin tyylille uskollisesti verkko on rei’itetty nelikulmaisin rei’in. Kotelon katosta löytyy keskeltä metalliverkkoa myös kantokahva, joita on näkynyt hiljattain myös muiden valmistajien pienikokoisissa koteloissa.

Pienemmän kokonsa myötä uutuuskotelossa ei ole voitu toteuttaa isompien sisarusten selkeää vasemman kyljen hybridipaneelia, vaan se on CH160:ssa pientä kaistaletta lukuun ottamatta yhtä ikkunaa. Pieneen alas jäävään metallipaneeliin on upotettu DeepCoolin logo sekä kotelon I/O-paneeli. Digital-malleista tuttua infonäyttöä ei CH160-malliin ole tarjolla ainakaan tässä vaiheessa.

DeepCool CH160:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 336 x 200 x 283,5 mm, 3,3 kg

Materiaalit: ABS-muovi, SPCC-teräs, Karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX

Virtalähdetuki: ATX (max 140 mm), SFX, SFX-L

I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 3,5 mm ääniliitin

Asemapaikat: 1 x 2,5/3,5”/120 mm tuuletinpaikka

Lisäkorttipaikat: 3 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: ATX-virtalähteellä 230 mm, SFX/SFX-L-virtalähteellä 305 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 172 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 1 x 120 mm (jaettu asemapaikan kanssa) Katossa 2 x 120 mm Takana 1 x 120 mm



DeepCool CH160 tulee saataville sekä mustana että valkoisena versiona. Kotelon veroton suositushinta on 59,99 dollaria.

Lähde: Tuotesivut