Meta uhkaa mahdollisesti sulkevansa Facebookin ja Instagramin Euroopassa, mikäli tietosuojalakeja ei muuteta

Yritys haluaisi jatkaa Euroopan Unioniin kuuluvien maiden kansalaisten tietojen käsittelyä Yhdysvalloissa, vaikka tuoreet tietosuojalait vaativat niin tietojen säilömistä kuin myös käsittelemistä Euroopan sisäisillä servereillä.

Yhdysvaltalainen sosiaalisen median jättiyritys Meta kertoo joutuvansa mahdollisesti lopettamaan Facebookin ja Instagramin palveluiden tarjoamisen Eurooppaan, mikäli EU:n lainsäädäntö ei muutu ja Euroopan ja Yhdysvaltain väliselle tiedonsiirrolle ei saada aikaiseksi sopimusta.

EU:n sisällä vaaditaan uusien tietosuojalakien myötä Euroopan Unioniin kuuluvien maiden kansalaisilta kerätyn datan säilömistä ja käsittelyä vain Euroopan sisällä olevilla servereillä. Tällä hetkellä Facebookin ja Instagramin käyttäjätietoja kuitenkin käsitellään niin Euroopassa kuin myös Yhdysvalloissa, mikä on uuden ohjeistuksen vastaista.

Meta on kertonut osana Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojalle toimitettua 10-K-raporttiaan, että mikäli he eivät saa jatkaa tietojen käsittelyä Yhdysvalloissa ovat he todennäköisesti kykenemättömiä jatkamaan tiettyjen palveluiden tarjoamista Euroopassa. Näihin palveluihin lukeutuvat myös sosiaalisen median palvelut Instagram ja Facebook.

Meta on siis jättänyt varsin suorasanaisen vaatimuksen EU:n lainsäädännölle, mutta käytännössä vain aika näyttää mihin asiat lainsäädännön ja Metan toiminnan suhteen etenevät. Meta tuskin on ainakaan erityisen halukas menettämään Euroopassa asuvia asiakkaitaan. Viime viikolla Metan pörssikurssi laski 25 prosenttia yrityksen päivittäisen asiakasmäärän laskettua ensimmäistä kertaa historian aikana.

Lähteet: Pocketnow, GSMArena, Meta