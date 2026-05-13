Gemini-tekoälylle suunniteltujen Googlebook-kannettavien luvataan tuovan yhteen Androidin ja ChromeOS:n parhaat puolet sekä toimivan saumattomassa yhteistyössä Android-puhelinten kanssa.

Google on tuonut omaa väriään kannettavien markkinoille jo pitkään erilaisten Chromebook-kannettavien muodossa. Chromebookien matka saattaa olla kuitenkin nyt olla tulossa päätökseensä, sillä yhtiö on julkistanut uuden Googlebook-konseptin.

Googlebook on yhtiön uusi Gemini-tekoälylle suunniteltu premium komponenteilla varustettu kannettavalinjasto, joka on suunniteltu toimimaan saumattomassa yhteistyössä Android-puhelinten kanssa. Googlen mukaan kannettavat tuovat yhteen Androidin ja ChromeOS:n parhaat puolet, mikä kuulostaa vahvasti kehitteillä olevalta Aluminium OS:ltä huolimatta siitä, että Aluminium OS:ää ollaan odotettu laajempaan jakeluun vasta 2028.

Googlebookin kursoria kutsutaan nimellä Magic Pointer ja se on kehitetty yhteistyössä Google DeepMind -tiimin kanssa. Se mahdollistaa kontekstipohjaisesti toimivat Gemini-työkalut vaikkapa kalenterimerkintöjen automaattisesta lisäämisestä sähköpostista kuvien yhdistämiseen pienellä eleellä ja parilla klikkauksella. Geminiä hyödynnetään myös työkalussa, joka mahdollistaa omien widgettien tekemisen kuvailemalla tekoälylle sen tarkoitus.

Saumaton yhteistyö Androidin kanssa näkyy mm. mahdollisuutena pyörittää puhelimen sovelluksia suoraan kannettavalla ilman, että niitä tarvitsisi asentaa kannettavaan. Myös puhelimen tiedostoja voi selata suoraan Googlebookin tiedostoselaimella.

Googlen mukaan uudet Googlebookit tulevat käyttämään premium komponentteja, mutta toistaiseksi yhtiö ei tarkentanut asiaa sen tarkemmin. Googlebook-kannettavia on luvassa kuitenkin ainakin Acerilta, Asukselta, Delliltä, HP:ltä ja Lenovolta. Uudet kannettavat tulevat saataville tänä syksynä.

Lähde: Google (1), (2)