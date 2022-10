DirectStorage 1.0 ei ole vielä edes markkinoilla, mutta versio 1.1 aikoo ehtiä julki vielä tämän vuoden puolella ja tuoda mukanaan kaivatun GPU-purun datalle.

Microsoft julkaisi vihdoin tänä vuonna DirectStorage-rajapinnan Windowsille. DirectStorage on samaa sukua Xbox Series -konsoleiden Velocity-arkkitehtuurin kanssa ja pyrkii optimoimaan tiedonsiirtoa peleille paremmin sopivaan muotoon Windowsin normaalin levynhallintajärjestelmän ohi.

Vaikka DirectStorage on ollut jo hyvän aikaa saatavilla vapaasti DirectX Agility SDK:n eli ohjelmistokehityskitin mukana, ei markkinoilta löydy vielä yhtään sitä tukevaa peliä. Toisaalta kuten hiljattain on selvinnyt, vaatii DirectStorage optimointeja myös SSD-ohjainpiirienvalmistajilta ja vasta hiljattain on markkinoille ehditty esittelemään ensimmäisiä pelikäyttöön optimoidun firmwaren sisältäviä SSD-asemia.

Microsoft ei kuitenkaan lepää laakereillaan, vaan on nyt esitellyt DirectStorage 1.1:n. Uusi versio tuo mukanaan kenties kaivatuimman ominaisuuden, mikä 1.0:sta uupui, eli GPU-purun tiedostoille. Toisin kuin esimerkiksi Xbox Series -konsoleiden APU-piireissä, PC-puolelta ei löydy tiettyjen pakkausformaattien rautakiihdyttimiä mistään, saati sitten suoraan grafiikkapiirin viereltä.

PC-näytönohjaimissa taas on puhtia enemmän kuin tarpeeksi myös purkutehtäviin ja DS 1.1:n myötä data voidaan siirtää pakattuna aina perille asti, kun DS 1.0:lla se puretaan jo prosessorilla, jolloin matkaan tulee ylimääräinen mutka ja muistin ja näytönohjaimen välinen dataliikenne kasvaa merkittävästi. Microsoftin esimerkkikuvassa tuntematon näytönohjain latasi ja purki 5,65 Gt:n edestä demon dataa 0,8 sekunnissa, kun

DirectStorage 1.1 tuo mukanaan myös uuden pakkausformaatin, GDeflaten. GDeflate on NVIDIAn kehittämä LZ77:aan osin perustuva häviötön pakkaustekniikka, joka on saatavilla avoimena ja luovutettu virallisesti myös Microsoftin DirectX-käyttöön. Microsoft on tehnyt yhteistyötä AMD:n, Intelin ja NVIDIAn kanssa GDeflate-ajureiden parissa ja kaikkien yhtiöiden edustajat peesaavatkin DirectStorage 1.1 -tiedotteessa teknologian hyötyjä yhteen ääneen.

Pelaajan kannalta DirectStorage 1.1 ei tule vaikuttamaan vaatimuksiin mitenkään. Käyttöjärjestelmän pitää olla Windows 10 tai 11 ja vain jälkimmäisessä rajapinta pääsee täysiin oikeuksiinsa. DS toimii millä tahansa tallennusmedialla, mutta NVMe-SSD on käytännössä vaatimus merkittävien hyötyjen saavuttamiseksi. Näytönohjaimeksi riittää puolestaan mikä tahansa DirectX 12 -rajapintaa ja Shader Model 6.0:aa tukeva yksilö. DirectStorage 1.1 julkaistaan vielä tämän vuoden aikana.

