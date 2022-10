Uusissa ToughFaneissa on jätetty välistä muodikkaat tuulettimen kehää tai lapoja koristavat LEDit ja peittänyt niiden sijasta koko tuulettimen rungon RGB-LEDien valoa hajottaviin pintoihin.

Thermaltake tunnetaan parhaiten koteloistaan ja coolereistaan ja on ollut mukana jo 90-luvun lopulta lähtien, vaikkei yhtiön profiili olekaan tainnut Suomessa ikinä nousta merkittäväksi. Yhtiön tuoreimmat tuotokset pyrkivät korjaamaan tätä ainakin pelaajien keskuudessa, sillä uusien ToughFan-tuulettimien RGB-loisto jättää kaikki kilpailijat kauas taakseen.

Kuten jo nimistä voi arvata, ToughFan 12 RGB ja 14 RGB ovat 120 ja 140 mm:n tuulettimet. Thermaltake on kuitenkin viis veisannut muodikkaista tuuletin-LEDeistä ja paketoinut sen sijasta koko tuulettimen rungon valoa hajottaviin kansiin ja yhteensä 24 RGB-LEDiin. Odotellessa seuraavan sukupolven tuuletin- ja runko-LEDit toivottavasti yhdistävää viiltävää innovaatiota pelaajat voivat laajentaa Thermaltaken uutuuksilla tuuletuksen myös huonekasveille, ainakin jos inspiraatiota haetaan yhtiön lehdistötiedotteesta.

ToughFan 12 RGB ja 14 RGB ovat kumpikin korkean staattisen paineen PWM-ohjattuja tuulettimia. Niiden lavat on valmistettu LCP:stä eli nestekidepolymeeristä ja molempien toiminta-alue on 500-2000 RPM, mikä tuottaa 120 mm:n mallilla 2,4 mmH 2 O:n staattisen paineen ja 53,75 CFM:n ilmavirran. 140 mm:n mallilla vastaavat lukemat ovat 3,04 mmH 2 O ja 107 CFM. Molemmissa käytetään toisen sukupolven hydraulista laakerointia ja 120 mm:n mallille luvataan maksimissaan 21,2 dB(A):n ja 140 mm:n mallille 30,7 dB(A):n meluntuottoa.

Thermaltake ToughFan 12 RGB ja 14 RGB tulevat myyntiin oletettavasti välittömästi, mutta ainakaan allekirjoittaneelle ei näkynyt yhtiön EU-verkkokaupassa kuin hinnat ilman mahdollisuutta lisätä tuotetta ostoskoriin. 120 mm:n tuulettimet maksavat kolmen tuulettimen paketissa 124,90 euroa ja 140 mm:n tuuletimet 134,90 euroa. Kummassakin 3 tuulettimen paketissa tulee mukana myös hubi tuuletinten ja RGB-valaistuksen ohjaamiseen.

Lähde: Lehdistötiedote