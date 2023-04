Uusi versio lisää kehittäjien toiveista mukaan Force Buffered IO -ominaisuuden, joka mahdollistaa DirectStoragen hyödyntämisen jollain tasolla myös perinteisillä kiintolevyillä.

Microsoftin DirectStorage-rajapinta mahdollistaa etenkin SSD-asemien hyödyntämisen huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Ensimmäisessä versiossa tuotiin rajapinnan pääominaisuudet, kun 1.1-versio lisäsi mukaan tuen esimerkiksi datan purulle näytönohjaimella, mikä nopeuttaa latausnopeuksia. Nyt rajapinnasta on julkaistu jo kolmas versio.

DirectStorage 1.2:n merkittävin uudistus on uusi Force Buffered IO -ominaisuus (Input/Output). Kehittäjien toiveista lisätty ominaisuus lisää tuen puskuroiduille I/O-liikenteelle, jonka myötä DirectStorage voi toimia myös perinteisillä kiintolevyillä. Ominaisuuden käyttö ei kuitenkaan ole yhteensopiva BypassIO-ominaisuuden kanssa, mikä ohittaa merkittävän osan Windowsin normaalista I/O-pinosta.

DirectStorage päättää tällä hetkellä automaattisesti näytönohjaimen ominaisuuksien perusteella miten ja missä data kannattaa purkaa: GPU:lla optimoidulla toteutuksella, GPU:n ”fallback” toteutuksella tai prosessorilla. Ilmeisesti kehittäjille ei ole aina selvää, mikä niistä on käytössä, joten uusi GetCompressionSupport-rajapinta kertoo sen.

Lisäksi mukana on bugikorjauksia sekä yksi suorituskykyoptimointi: GPU-purun jälkeisen kopioinnin siirto Compute-jonoon niillä näytönohjaimilla, joilla se on nopeampaa. Beyond3D:n keskustelualueella käyttäjä Man from Atlantis on testannut DirectStorage 1.2 -versioon päivitettyä Avocado-testiä ja todennut suorituskyvyn parantuneen GeForce RTX 4090 -näytönohjaimella noin 10 % 1.1-versioon verrattuna.

Lähde: Microsoft