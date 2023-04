Esille pääsi muun muassa 540 hertsin e-TN-paneeli, 49" 5120x1440-resoluution kaareva 360 hertsin ultrawide sekä 8K-pelitelevisioihin suunnattu paneeli 4608 alueen FALDia tukevalla taustavalolla ja ART-pinnoitteella.

Näyttöpaneeleita valmistava AUO on esitellyt Touch Taiwan 2023 -tapahtumassa tulevia näyttöteknologioitaan. Esillä oli raporttien mukaan niin lähitulevaisuudessa myyntiin tulevia pelinäyttöjen paneeleita, pitkälle tulevaisuuteen menevä läpinäkyvä microLED-paneeli ja pelikäyttöön suunnattu 8K-resoluution TV-paneeli.

Virkistystaajuuskilpa ei ota laantuakseen, vaikka markkinoilta löytyy jo 500 hertsiin yltäviä malleja. AUO:n seuraava isku on 540 hertsiin yltävä ”Esports-TN”-paneeli. Paneeli on kooltaan 24-tuumainen ja se tukee 1080p-resoluutiota. Yhtiön mukaan vasteaika on yhden millisekunnin ja kirkkaus TN-paneelille korkea 400 nitiä. Myös värintoisto on TN-paneeliksi ensiluokkaista 99 % sRGB-avaruuden kattavuudellaan. Paneeli on tulossa markkinoille ainakin Asuksen ROG Swift Pro PG248QP -näytössä.

Toinen uutuus oli 49-tuumainen, 5120×1440-resoluution kaareva (1000R) ultrawide-paneeli, joka yltää jopa 360 hertsin virkistystaajuudelle. Paneeli perustuu VA-teknologiaan ja sen pääkohderyhmäksi nähdään yhtiön mukaan RTS-pelaajat.

Kolmas näyttöpaneeliuutuus on 4K-resoluution AHVA-paneelia käyttävä ART-paneeli. ART on lyhenne sanoista Advanced Reflectionless Technology ja viittaa uuteen pinnoitteeseen paneelin päällä. AHVA eli Advanced Hyper Viewing Angle on puolestaan AUO:n oma IPS:n kaltainen paneeliteknologiansa. Paneelin virkistystaajuus yltää 240 hertsiin, vasteaika yhteen millisekuntiin ja värintoisto kattaa 95 % DCI-P3 -väriavaruudesta. Paneelin kirkkaus on tosin vain varsin maltilliset 400 nitiä.

Peli-TV:n paneeliksi yhtiöllä oli esillä puolestaan 65-tuumainen 8K-paneeli (7680×4320), jonka takaa löytyi peräti 4608 alueen FALDia (Full-Array Local Dimming) tukeva taustavalaistus, jonka tyyppiä ei tosin eritelty. Paneelin tyypillinen kirkkaus on 400 nitiä mutta maksimissaan 10 % alue päräyttää silmille jopa 1800 nitiä. Yhtiön demonäytössä käytettiin paneelin tukena MediaTekin TV-puolella lippulaivatason Pentonic 2000 -järjestelmäpiiriä (7 nm, 4 x Cortex-A76 @ 1,8 GHz, 96-bit LPDDR4-4266, Mali-G57 MC3, h.266- eli Versatile Video Coding -tuki). Paneelista löytyy sama ART-pinnoite, kuin edellä esitellystä 4K-paneelistakin.

Niin ikään kannettaviin olivat esillä 16- ja 18-tuumaiset AmLED-paneelit 2560×1600-resoluutiolla. AmLED on AUO:n brändi omalle miniLED-teknologialleen. Paneeleista oli saatavilla hieman sekalaisesti tietoja, mutta molemmat yltävät 1000 nitin maksimikirkkauteen ja tukevat täyttä DCI-P3-väriavaruutta, 16-tuumaisen virkistystaajuus on 240 hertsiä ja 18-tuumaisen kontrastisuhde 1 000 000:1.

Esillä oli myös läpinäkyviä microLED-paneeleita kannettaviin, mutta niiden kohdalla matkaa kuluttajamarkkinoille riittää vielä vuosikausiksi eteenpäin.

Lähteet: Tom’s Hardware, TechPowerUp (1), (2), (3), (4), (5)