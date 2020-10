Lukuunottamatta uudistunutta järjestelmäpiiriä ja uusia värivaihtoehtoja Microsoftin taulutietokone on pysynyt käytännössä täysin ennallaan.

Microsoftin ensimmäinen yritys tuoda Arm-prosessorit Windows-käyttöjärjestelmälle Windows RT:n muodossa loppui lyhyeen. Windows 10:n Arm-versio sen sijaan vaikuttaisi pärjäävän paremmin ja yhtiö on nyt julkaissut toisen sukupolven Surface X Pro -taulutietokoneen.

Uuden Surface X Pron sydämenä sykkii Microsoftin uusi SQ2-järjestelmäpiiri, joka perustuu SQ1:n tapaan Qualcommin järjestelmäpiiriin, mutta sen tarkat ominaisuudet eivät ole tällä hetkellä vielä tiedossa. Vergen mukaan järjestelmäpiiri olisi käytännössä identtinen hiljattain julkaistun Snapdragon 8cx Gen 2 5G:n kanssa, mutta ilman Snapdragonin kylkiäisenä tulevaa X55-5G-modeemia. Uuden järjestelmäpiirin tukena on 16 Gt LPDDR4x-muistia ja 256 tai 512 Gt tallennustilaa.

Uusi Surface Pro X ei poikkea ulkoisesti aiemmasta käytännössä lainkaan. Taulutietokoneen ulkonäkö ja liitinvalikoima ovat ennallaan ja ainoat muutokset ovatkin uudet värivaihtoehdot sekä järjestelmäpiiri. Uutena värivaihtoehtona on Platina, joka on saatavilla vain uuden järjestelmäpiiriversion kera. Myös mattamusta värivaihtoehto on mukana edelleen ja se on saatavilla sekä uudella että vanhalla järjestelmäpiirillä.

Myös 13″ PixelSense -näyttö on pysynyt ennallaan ja se tarjoaa käyttäjälle 3:2-kuvasuhteen ja 2880×1920-resoluution. Sen I/O-valikoima pitää sisällään kaksi USB Type-C -liitäntää, Surface Connect -liitin, Surface Keyboard -liitin. Taulutietokoneessa on paikka nano-SIM-kortille LTE-yhteyksiä silmälläpitäen. Surface Pro X:n strategiset mitat ovat 287 x 208 x 7,3 mm ja 774 grammaa.

Microsoft tuo uuden SQ2-version Surface Pro X:stä myyntiin vanhan version rinnalle, eikä se ole toistaiseksi tiedottanut milloin SQ1-versioiden saatavuus mahdollisesti lakkaa. Uusi SQ2-versio on hinnoiteltu 256 Gt:n tallennustilalla 1499,99 dollariin ja 512 Gt:n tallennustilalla 1799,99 dollariin. Uuden version myötä yhtiö tuo myyntiin myös Signature-näppäimistöjä uusissa väreissä.

Lähde: Microsoft