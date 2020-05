Windows 10X:n piti olla nimenomaan kaksinäyttöisille laitteille suunniteltu Windows 10, mutta nyt se optimoidaan pikavauhtia yksinäyttöisille pilvipalveluita hyödyntäville laitteille.

Microsoft esitteli viime vuonna uuden Windows 10X -käyttöjärjestelmän, joka olisi taulutietokonekäyttöön kevennetty ja kahdelle ruudulle ja taittuville ruuduille optimoitu versio Windowsista. Käyttöjärjestelmää on esitelty sekä Microsoftin Surface Neolla että kolmansien osapuolten kaksinäyttöisillä ja taittuvanäyttöisillä laitteilla.

Nyt Microsoft on ilmoittanut, että Windows 10X -käyttöjärjestelmän fokus on siirretty yhdellä näytöllä varustettuihin keveisiin laitteisiin, jotka käyttäisivät ensisijaisesti pilvipohjaisia palveluita. Syynä muutokseen kerrotaan olevan yhtiön isot asiakkaat, jotka ovat kiihdyttäneet pilvipalveluiden hyödyntämistä ja siirtäneet kaksinäyttöisten laitteidensa suunnitelmat taka-alalle.

Windows and Devices -osaston tuotejohtaja Panos Panayn mukaan Windows 10X on kehitetty joustavuus edellä, mikä on mahdollistanut käyttöjärjestelmän painopisteen siirtämisen nopeasti yksinäyttöisiin laitteisiin. Panay ei varmistanut milloin ensimmäiset Windows 10X -tietokoneet saapuvat markkinoille, mutta varmisti niiden tulevan olemaan yksinäyttöisiä. Teoriassa yksinäyttöisyys koskisi myös taittuvanäyttöisiä laitteita, mutta aika näyttää millä aikataululla ne tulevat markkinoille.

Panayn mukaan Microsoft työskentelee yhdessä OEM-valmistajien kanssa löytääkseen sopivan ajankohdan tuoda kaksinäyttöiset Windows 10X -laitteet markkinoille. Lausunto on omiaan herättämään epäilyksiä, että kuluvan vuoden joulusesongille luvattu Surface Neo tulisi myöhästymään aiotusta aikataulusta ensi vuoden puolelle. Toistaiseksi Surface Neon tuotesivuilla seisoo kuitenkin edelleen lupaus myyntiintulosta tämän vuoden aikana.

Lähde: Microsoft