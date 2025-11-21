Alma Media on päättänyt lakkauttaa mikrobitti.fi-sivuston tammikuussa 2026, jonka jälkeen se löytyy osana 8,99 € / kuukausi maksavaa Iltalehti Plus Extraa osoitteessa iltalehti.fi/bitti. Muutos on seurausta viime syksynä Mikrobitin omistaja Alma Median ilmoittamista tuotemuutoksista, joiden mukaan se suunnitteli siirtävänsä Mikrobitti-lehden osaksi kuluttajamediaa Alma News Median sisällä.
Vuodesta 1984 asti ilmestynyt painettu printtilehti jatkuu ja ilmestyy normaalisti kuukausittain. Tammikuussa tilaajat saavat automaattisesti käyttöön koko Iltalehti Plus Extran, josta löytyy luettavaksi myös näköislehti.
Mikrobitti.fi-sivusto on toiminut printtilehden digitaalisena kotina, josta on löytynyt ajankohtaisten uutisten lisäksi ainoastaan tilaajille suunnattua printtilehden sisältöä.
Printtilehtien tilaajamääriä ei ole julkaistu enää hetkeen, mutta 2024 Mikrobitin painetun lehden keskimääräiseksi lukijamääräksi ilmoitettiin 65 400 ja kokonaistavoittavuudeksi digi mukaanlukien 208 400.
Lähde: Mikrobitti
