Luvassa on mm. tekoälyavusteista kuvanmuokkausta Google Messages- ja Google Photos -sovelluksissa.

Googlen viimeisimmässä Pixel Dropissa on esitelty uusia ominaisuuksia valmistajan omille Pixel-puhelimille. Kaikki uudet ominaisuudet eivät kuitenkaan tule ainakaan alkuvaiheessa saataville Suomessa.

Google Messages -viestisovellus saa osakseen Remix-kuvanmuokkaustoiminnon, johon on integroitu yhtiön Gemini-tekoälyyn kuuluva Nano Banana -työkalu. Myös vastaanottaja voi muokata kuvia Remixin avulla, kunhan hänkin käyttää Google Messagesia.

Myös ilmoituksiin on tulossa tekoälyavustusta, sillä esimerkiksi kiivaiden ryhmäkeskustelujen ilmoituksia voidaan jatkossa koostaa esittämään vain tärkeimmät kohokohdat. Lisäksi ilmoituksia voidaan myöhemmin myös priorisoida ja hiljentää niiden tärkeysasteen mukaan, jotta ilmoitustulvaa ei pääsisi syntymään.

Uutta on myös Scam Detection -ominaisuus, joka tulee saataville ainakin Yhdysvalloissa ja osaa antaa käyttäjälle Likely scam -ilmoituksen, kun se tunnistaa todennäköisen huijausyrityksen esimerkiksi monissa viestisovelluksissa. Lisäksi VIP-yhteystietojen priorisointia parannetaan esimerkiksi viesti-ilmoituksissa ja Pixelit osaavat myös antaa esimerkiksi vaaratiedotteen, jos ne huomaavat VIP-yhteystiedon olevan jollakin vaara-alueella.

Muita ominaisuuksia ovat mm. Google Photos -sovellukseen integroitu kuvanmuokkaus tekoälyavusteisesti sekä virransäästötila Google Mapsissa, joka rajoittaa ruudulla näkyvää sisältöä navigoinnin aikana. Tarjolle tulee myös vaaleanpunaiseen kallistuvia, Wicked: For Good -elokuvaan pohjautuvia ulkoasuteemoja.

Kaikista Pixel-uudistuksista voi lukea tarkemmin Googlen yhteisöfoorumilta.

Lähde: Google