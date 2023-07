Geekerwan esittelee videolla myös järjestelmäpiirin ylikellotusta saavuttaen jopa 130 % korkeammat prosessori ja lähes 65 % korkeammat GPU-kellotaajuudet.

Nintendolla on tunnetusti varsin jäiset välit tee-se-itse-yhteisöjen ja erityisesti emulointipiireihin. Modaaja Geekerwan onkin päättänyt lähestyä tilannetta toisesta suunnasta ja lähtenyt modaamaan Nintendon konsolia pyörittämään muita sovelluksia.

Geekerwan on ottanut käsittelyynsä Nintendon Switch OLED -käsikonsolin ja paitsi modannut, myös ylikellottanut sitä merkittävästi. Switch OLEDin sisällä sykkii NVIDIAn 16 nanometrin prosessilla valmistettu versio Tegra X1 -järjestelmäpiiristä. Vastaava löytyy myös esimerkiksi NVIDIAn Shield-mediajatkeesta, joten ensimmäinen looginen askel oli Androidin, tai tarkemmin Lineage OS:n asentaminen konsoliin, mutta myös ns. oikea Linux saa videolla oman vuoronsa. Vaikka järjestelmäpiirillä on neljän A57-ytimen lisäksi myös neljä A53-ydintä, on ne kytketty Nintendon kohdalla pois käytöstä. Tegra X1:n integroitu GPU perustuu Maxwell-arkkitehtuuriin.

YouTubessa julkaisemallaan videolla Geekerwan käy läpi pikaisesti eri vaiheita Androidin asentamiseksi, mutta mielenkiintoisempaan osaan päästään kun puhutaan ylikellotuksesta. Ei liene yllätys, että kun Switchin prosessoriytimet toimivat oletuksena 1 GHz:n ja Shieldissä 2 GHz:n kellotaajuudella, viritettävää löytyy. Järjestelmäpiiri venyi lopulta prosessorin osalta 2,3 GHz:n ja GPU:n osalta 1267 MHz:n kellotaajuudelle. Vakiona GPU toimii käsikonsolitilassa 460 MHz:n ja telakassa 768 MHz:n kellotaajuudella. Myös muistit kulkivat selvästi virallisia lukemia paremmin ja vakiona 1600 Mbps:n nopeudella toimivat muistit venyivät 2133 Mbps asti. Geekbench 5:ssä ylikellotettu Switch sai tulokseksi 1105 pistettä kaikilla ytimillä, kun vakiona niitä ropisee vain 568. Suorituskyky jää siis hieman jälkeen esimerkiksi Snapdragon 821:n 1179 pisteen tuloksesta. GPU-puolella telakoituna Switch nettoaa 3DMark Wild Life Extremessä 741 pistettä ja ylikellotettuna 1010 pistettä. Verrokiksi osuu prosessoripuolta selvästi tuoreemman Snapdragon 865:n Adreno GPU, joka naputtaa tauluun 1124 pistettä.

Android-testien jälkeen vuorossa oli ns. oikean Linuxin eli Ubuntun asentaminen. Steamin erilaisten käännöskerrosten avulla Arm-prosessoreillakin varustettu konsoli pääsee koittamaan voimiaan useissa PC-peleissä ja ohjelmissa, mutta kaiken toimintakuntoon saattaminen vaatii selvästi Androidia enemmän säätämistä. Linuxissa myös muistit saatiin toimimaan Androidin rajoittamaa 2133 Mbps:ää nopeammin 2500 Mbps:n nopeudella. Kuten odottaa saattaa, suorituskyky ei ole kummoinenkaan; Cinebench R15:ssa prosessori sai yhteensä 83 pistettä kaikilla ytimillä, GTA V pyöri alle 10 FPS:n lukemissa eikä God of Warkaan juurikaan sen yli päässyt. Löydät videolta myös muita pelitestejä.

Lähde: VideoCardz