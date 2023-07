Twitteristä tuli X

Elon Musk twiittasi asiasta eilen illalla ja tänään aamulla yhtiö vaihtoi logonsa virallisesti.

Twitter on puhuttanut monella tapaa Elon Muskin ostettua sen erinäisten vaiheiden jälkeen viime vuoden lopulla. Twitterin sisällä on muuttunut paljonkin, mikä ei välttämättä heti näy käyttäjille, mutta Muskin tuorein muutos näkyy sitäkin enemmän.

Twitter on heittänyt hyvästit tutulle tipu-logolleen. Sen sijasta yhtiön tunnuksena toimii jatkossa Muskin muistakin yrityksistä tutuksi tullut X. Musk Twiittasi muutoksesta viime yönä ja tänään siitä tuli lupausten mukaisesti myös heti virallista.

Uudelleenbrändäys lähti logosta, mutta ei tule ilmeisesti jäämään siihen. Musk on lähettänyt yhtiön sisäisen sähköpostin, jossa kertoo Twitterin muuttuvan ylipäätään X:ksi ja tämän olevan viimeinen kerta, kun hän lähettää sähköpostia Twitter-osoitteesta. Itse yritys on vaihtanut nimensä X Corp.:ksi jo keväällä. Koko yritysryppään päällä istuu X Holdings Corp., joka on Twitterin virallinen omistaja.

Twitter siihen liittyvine termeineen on ehtinyt jo vakiintumaan ihmisten kielessä sen verran hyvin, että yhtiön nimen muuttuminen X:ksi tuskin tulee lopettamaan twiittaamista tai Twitteristä puhumista, vaikka Musk twiittiensä perusteella niin toivookin.

Lähteet: Twitter, Verge