Modulaarinen Seasonic Connect -virtalähde pyrkii mullistamaan tietokoneiden kaapelinhallinnan

Seasonic Connect -virtalähteestä lähtee tietokoneen sisälle vain yksi johto, joka on yhteydessä kotelon selkäpuolelle sijoitettavaan Connect-moduuliin, mikä helpottaa kaapelinhallintaa merkittävästi.

Virtalähdemaailmassa toimivat innovaatiot ohi totutun järjestelmän ovat harvassa. Seasonic on saattanut kuitenkin uuden Connect-virtalähteensä kanssa todella keksiä sellaisen.

Seasonic Connect -virtalähde on suunniteltu tekemään kaapelinhallinnasta merkittävästi helpompaa ja sen myötä kotelon oikeasta kyljestä miellyttävämpää katseltavaa. Itse 750 watin 80 Plus Gold -sertifioidussa Prime-sarjan virtalähteessä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta sen tavassa toteuttaa modulaarisuus on. Virtalähteen sijasta modulaariset kaapelit liitetään erilliseen Connect-moduuliin, joka on yhteydessä virtalähteeseen yhdellä sukitetulla kaapelilla.

Connect-moduuli on suunniteltu asennettavaksi emolevyn taakse kotelon kaapelinhallinnalle varattuun tilaan pystyyn. Näin kaapelit saadaan vedettyä siististi emolevylle ja lisälaitteille ilman sikin sokin niputettuja kaapeleita. Virtalähteen mukana toimitetaan emolevyn 24-pinninen virtakaapeli, kaksi prosessorin 4/8-pinnistä virtaliitintä, kaksi 280 ja kaksi 310 millimetrin 6+2-pinnistä PCIe-virtakaapelia, erilaisia SATA-kaapeleita, Molex-kaapeli ja Molex-SATA-adapteri. Lisäksi mukaan on saatu nippusiteitä sekä tarranauhoja, Seasonicin kotelotarra, magneetteja Connect-moduulin kiinnitykseen, liukuestetassuja, virtalähdetesteri sekä erilliset suojapussit virtalähteelle ja Connect-moduulille.

Virtalähteen strategiset mitat ovat 140 x 150 x 86 millimetriä ja Connect-moduulin 330 x 64 x 21 millimetriä. Takuuta virtalähteelle luvataan 10 vuotta ja se on varustettu OPP-, OVP-, UVP-, OCP-, OTP- ja SCP -suojauksilla (Overload protection, overvoltage protection, under-voltage protection, overcurrent protection, overheating protection ja short protection).

Seasonic ei valitettavasti ole paljastanut vielä virtalähteen hintaa tai milloin se saadaan kauppoihin.

Lähde: Seasonic