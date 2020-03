El Capitaniksi ristitty supertietokone on kolmas ja samalla viimeinen Yhdysvaltain energiaministeriön tilaamista seuraavan sukupolven exascale-luokan supertietokoneista.

Yhdysvaltain energiaministeriö eli Department of Energy (DOE) on saanut valmiiksi tilauksensa seuraavan sukupolven supertietokoneista. Exascale-luokan eli vähintään yhden eksaFLOPSin suorituskykyyn yltäviä supertietokoneita hankitaan yhteensä kolme, joista kahden tiedot olivat varmistuneet jo aiemmin.

Ensimmäinen kolmikosta on Aurora, joka on varustettu Intelin Xeon Scalable -prosessoreilla ja Xe-arkkitehtuurin grafiikkapiireillä. Supertietokone rakennettaneen siis Intelin Ponte Vecchio grafiikkapiirejä hyödyntävistä Project Aurora -laskentayksiköistä. Auroralle luvataan yhden eksaFLOPSin suorituskykyä ja se toimitetaan DOE:lle vuoden 2021 aikana.

Toinen supertietokoneista on Frontier, joka hyödyntää AMD:n määrittelemättömän sukupolven Epyc-prosessoreita, mutta todennäköisimmin kyse on Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvista Milan-siruista. Epyc-prosessoreiden rinnalla käytetään Radeon Instinct -arkkitehtuuriin perustuvia laskentakortteja ja koko kokoonpanon luvataan yltävän 1,5 eksaFLOPSiin. Frontier toimitetaan vuonna 2022.

Joukon kolmas ja viimeinen jäsen on nyt julkistettu El Capitan, jonka kehutaan olevan nopeampi kuin nykyisen supertietokoneiden Top 200 -listan tietokoneet yhteensä. Frontierin tapaan Crayn valmistama supertietokone hyödyntää AMD:n Zen 4 -arkkitehtuuriin Genoa-siruihin perustuvia Epyc-prosessoreita sekä Radeon Instinct -laskentakortteja. El Capitan tulee yltämään 2 eksaFLOPSin suorituskykyyn. Supertietokone toimitetaan DOE:lle 2023 ja se tulee korvaamaan IBM:n Power 9 -prosessoreita ja NVIDIAn Volta -laskentakortteja hyödyntäneen Sierra-supertietokoneen.

Julkaistujen diojen mukaan El Capitanin Radeon Instinct -laskentakortit tulevat hyödyntämään uutta laskenta-arkkitehtuuria, mikä on erikseen optimoitu HPC- ja tekoälykäyttöön. Se tulee hyödyntämään seuraavan sukupolven HBM-muisteja sekä tukemaan laskentaa vaihtelevalla tarkkuudella (Mixed Precision Ops), mikä hyödyttää etenkin tekoälylaskuja. Toistaiseksi voidaan vain arvuutella, viitataanko uudella arkkitehtuurilla täysin uuteen arkkitehtuuriin, vai olisiko kyse GCN-arkkitehtuuria vielä nykyistä enemmän laskentaan optimoivasta uudesta kehityshaarasta samaan tapaan, kuin RDNA on uusi pelikäyttöön optimoitu kehityshaara GCN:stä. AMD on aiemmin sanonut GCN-arkkitehtuurilla olevan edelleen paikkansa laskentakäytössä ja yhtiö valmistelee parhaillaan Arcturus-koodinimellistä järeää GCN-sirua Radeon Instinct -laskentakortteihin.

Lisäksi El Capitanin kerrotaan hyödyntävän 3. sukupolven Infinity-arkkitehtuuria, mikä viittaa Infinity Fabric -väyliin. Dian mukaan se tulee tarjoamaan prosessoreille ja näytönohjaimille yhden yhteisen muistiavaruuden.

