Uutuus on tämän hetken edullisin 5G-puhelin Suomessa.

Motorola on esitellyt tänään uuden Moto G 5G Plus -älypuhelimen, joka tuo 5G-yhteydet entistä edullisempaan hintaluokkaan. Kyseessä on Suomen markkinoiden tämän hetken edullisin 5G-puhelin sekä ensimmäinen 5G-yhteyksin varustettu Moto G -malli. Aiemmin Motorolan mallistosta on löytynyt 5G-tuki vain kalliimmista Edge-malleista.

Laitteen muovinen rakenne on Motorolan puhelimille tyyliin käsitelty roiskeilta suojaavalla nanopinnoitteella. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu kylkeen lukituspainikkeen yhteyteen. 6,7-tuumainen IPS-näyttö tukee 90 hertsin ruudunpäivitysnopeutta ja perustuu korkeaan 21:9-kuvasuhteeseen. Laitteen sisällä on Qualcommin Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri, joka sisältää integroidun X52 5G-modeemin.

Näytön yläkulmaan kahdella erillisellä reiällä toteutettu kaksoisetukamera koostuu 16 megapikselin pääsensorista sekä 118 asteen ultralaajakulmakamerasta. Takana on neloiskamera, joka koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, viiden megapikselin makrokamerasta sekä kahden megapikselin syvyystietokamerasta. Akun kapasiteetti on mukavat 5000 mAh ja se tukee 20 watin pikalatausta.

Moto G 5G Plus käyttää Android 10 -käyttöjärjestelmää sekä Motorola uutta My UX -käyttöliittymää, joka tuo tuttujen Moto-ominaisuuksien lisäksi uusia asetuksia, laajemmat musiikki-, video- ja peliominaisuudet sekä uusia teemamahdollisuuksia. Puhelin tulee saamaan päivityksenä syksyllä julkaistavan Android 11 -version.

Moto G Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168 x 74 x 9 mm

Paino: 207 g

6,7” IPS LCD -näyttö, 21:9, 1080 x 2520, 409 PPI, 90 Hz virkistystaajuus, HDR10

Qualcomm Snapdragon 765 -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 1 Tt)

X52 5G-modeemi, NSA & SA -tuki, alle 6 GHz taajuusalue (1/3/7/8/28/38/41/77/78)

A-LTE-yhteydet, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Channel, BT 5.1, GPS (L1+L5), A-GPS, LTEEP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, Quad Pixel, 0,8 um pikselikoko, f1.7 5 megapikselin makrokamera, 1,12 um pikselikoko, minimissään 2 senttimetrin tarkennusetäisyys, f2.2 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin syvyysterävyyskamera, f2.2 4K 30 FPS & 1080p 60 FPS -videokuvaus

Kaksoisetukamera: 16 megapikselin laajakulmakamera, Quad Pixel, f2.0 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 118 asteen kuvakulma, f2.2

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh:n akku, USB Type-C, 20 watin maksimilatausteho

Android 10, My UX

Uutuusmalli tulee Suomessa myyntiin välittömästi 349 euron lähtöhintaan (4 & 64 Gt). 6 & 128 Gt:n muistivariantti maksaa 399 euroa. Suomessa myyntii saapuu vain sininen värivaihtoehto.

