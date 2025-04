Motorolan uudet lippulaivatason taittuvanäyttöiset mallit on hinnoiteltu 1349 ja 829 euroon.

Motorola on julkistanut seuraajat viimevuotisille razr 50 -malleilleen, jotka ovat odotetusti razr 60 ultra ja razr 60. Lippulaivatason hinnoissa liikkuvat älypuhelimet muistuttavat ulkoisesti pitkälti edeltäjiään, mutta nyt niillä on IP48-suojausluokitus.

Molemmat razr 60 -mallit ovat saaneet järjestelmäpiiripäivityksen – razr 60 ultran sisällä on Qualcommin järeä Snapdragon 8 Elite ja razr 60:n sisällä MediaTekin Dimensity 7400X. Razr 60 ultran AMOLED-sisänäyttöä on päivitetty aavistuksen isommaksi 7 tuumaan ja se tarjoaa jälleen jopa 165 hertsin virkistystaajuuden tuetuissa peleissä. Kansinäytössä on 4-tuumainen P-OLED-paneeli niin ikään jopa 165 Hz:llä. Myös razr 60 -perusmallin näytön uudistukset ovat jääneet pieneksi, sillä siinä on 6,9-tuumainen AMOLED-sisänäyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella ja 3,6-tuumainen P-OLED-kansinäyttö 90 Hz:llä.

Razr 60 ultrassa on edelleen 50 megapikselin pääkamera, mutta telekamera on vaihtunut 50 megapikselin ultralaajakulmakameraan makrokuvaustuella. Myös etukameran tarkkuus on 50 megapikseliä. Puolestaan razr 60:ssä kamerajärjestelmä on pysynyt pitkälti samana – 50 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 32 megapikselin etukamera.

Akkukapasiteetti on ultrassa kasvanut 4700 milliampeerituntiin ja se tukee 68 watin langallista ja 30 W:n langatonta latausta, kun taas perusmallin akku tarjoaa hieman maltillisemmin kasvaneen 4500 mAh:n kapasiteetin ja 30 W:n langallisen sekä 15 W:n langattoman latauksen. RAM-muistia ja tallennustilaa Motorolan taittuvat uutuudet tarjoavat 16 & 512 gigatavua (ultra) ja 8 & 256 Gt (perusmalli). Mukana on myös uudistetut moro ai -tekoälyominaisuudet.

razr 60 ultran tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 74 x 171,5 x 7,2 mm avattuna, 74 x 88,1 x 15,7 mm suljettuna – 199 g

Sisänäyttö: 7” AMOLED, 1224p (464 PPI), 165 Hz, 4500 nitin pistemäinen maksimikirkkaus (Dolby Vision)

Kansinäyttö 4” LTPO P-OLED, 1080p (417 PPI), 165 Hz, 3000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri

16 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

512 Gt tallennustilaa (UFS 4.0)

5G, LTE, Dual-nano-SIM, eSIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera, f/1.8, PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f/2.0, 122, makrokuvaustuki

50 megapikselin etukamera, f2.0

4700 mAh:n akku, 68 W:n pikalataus, 30 W:n langaton lataus, 5 W:n käänteinen lataus

Android 15 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuoden tietoturvakorjaukset



razr 60:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 74 x 171,3 x 7,6 mm avattuna, 74 x 88,1 x 15,9 mm suljettuna, 188 g

Sisänäyttö: 6,9” AMOLED, 1080p (413 PPI), 120 Hz, 3000 nitin pistemäinen maksimikirkkaus (HDR10+)

Kansinäyttö 3,6” P-OLED, 1066p (413 PPI), 90 Hz, 1700 nitin pistemäinen maksimikirkkaus (HDR10+)

Mediatek Dimensity 7400X -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia (LPDDR4X)

256 Gt tallennustilaa (UFS 2.2)

5G, LTE, Dual-nano-SIM, eSIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, A-GPS, Glonass, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera, f/1.7, PDAF, OIS 13 megapikselin ultralaajakulma, f/2.2, 120°, makrokuvaustuki

32 megapikselin etukamera, f2.4

4500 mAh akku, 30 W:n pikalataus, 15 W:n langaton lataus

Android 15, 3 Android-versiopäivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset

Motorolan taittuvanäyttöiset uutuusmallit tulevat saataville vielä huhtikuun aikana suositushinnoin 1349 euroa (razr 60 ultra) ja 829 euroa (razr 60).

Lähde: Sähköpostitiedote