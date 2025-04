moto buds loopit ovat yhtiön ensimmäiset open ear -nappikuulokkeet ja ne tulevat saataville myös Swarovksi-korukristallein koristeltuina.

Motorola on julkaissut uusien puhelinten rinnalla myös joukon uusia moto ai -tekoälykokemuksia. Lisäksi yhtiö julkaisi uudet kuulokkeet ja kevytälykellon.

Motorolan moto ai sulkee yhden termin alle sen razr- ja edge-puhelinten tekoälyominaisuudet. Aiemmin beetaversion muodossa käyttäjäkokemuksia hakenut tekoälypaketti on nyt saamassa joukon uusia ominaisuuksia. Moto ai:n omien ominaisuuksien lisäksi yhtiön puhelimissa on mukana myös Microsoftin Copilot-avustaja sekä luonnollisesti Googlen Gemini- ja Gemini Live -sovellukset.

Next Move -ominaisuus lupaa henkilökohtaisia suosituksia tilanteeseen kuin tilanteeseen ruudulla näkyvien tietojen perusteella. Playlist Studio puolestaan mahdollistaa Amazon Music -soittolistojen luomisen automaattisesti ruudulla näkyvien tietojen tai käyttäjän antamien kehotteiden perusteella. Image Studio taas nimen mukaisesti auttaa luomaan ja muokkaamaan kuvia tekoälyn avulla. Kuvia kameralla napsiessa apuna ovat puolestaan väritasapainoa, valaistusta ja ihonvärejä optimoiva Signature Style -ominaisuus sekä Group Shot, joka yhdistää useita kuvia onnistuneen ryhmäkuvan luomiseksi.

Kenties merkittävin uutuus on suoraan moto ai -avustajaan integroitu tuki Perplexityn tekoälytehostetulle hakutoiminnolle. Sen avulla voi saada kätevästi lisätietoa esimerkiksi käyttäjän hakemista tapahtumista tai muista vastaavista. Perplexity Pro on ilmaiseksi Motorolan asiakkaiden käytettävissä kolmen kuukauden ajan uuden puhelimen ostosta ja se toimii myös suoraan razr-puhelinten ulkonäytöllä.

Uudelle razr 60 ultra -mallille mukana on myös yksinoikeudella ”Look and Talk” ominaisuus, jossa käyttäjä saa puhelimen tekoälyavustajan huomion pelkällä katseella tai puheella, kunhan puhelin on asetettu teltta- tai pystyasentoon.

Viimeinen nyt esitelty moto ai -ominiaisuus on Smart Connect with AI, joka osaa yhdistää käyttäjän laitteiden toimintoja samaan ekosysteemiin. Sen avulla voi esimerkiksi avata äänikomennolla puhelimen sovelluksen isommalle näytölle tai siirtää tiedostoja laitteiden välillä. Smart Connect on saatavilla myös Meta Horizon Store -sovelluskaupasta ja sen avulla Meta Quest -virtuaalilasit saa mukaan samaan ekosysteemiin.

Motorolan uudet kuulokkeet tottelevat nimeä moto buds loop ja ne ovat yhtiön ensimmäiset open ear -nappikuulokkeet. Täyslangattomat kuulokkeet on muotoiltu sopimaan erilaisiin korviin tukevasti ja open ear -rakenteen myötä ne eivät sulje käyttäjää omaan pieneen äänikuplaansa, mutta toisaalta naapuritkaan eivät häiriinny käyttäjän musiikeista. Ne osaavat myös komentaa moto ai -tekoälyä, kunhan ne on kytketty sopivaan puhelimeen.

Ääntä toistetaan Sound by Bose -optimoiduilla 12 millimetrin rautavapailla elementeillä ja puheääntä optimoidaan kaksoismikrofonien ja CrystalTalk AI -tekoälyn avulla. Kuulokkeet otulevat saataville Pantonen French Oak -värissä Swarovski-korukristallein koristeltuna sekä Pantonen Trekking Green -värissä. Niille luvataan 8 tunnin akkukesto, jonka lisäksi latauskotelosta irtoaa 37 lisätuntia.

Uusi kevytälykello on puolestaan moto watch fit. Se on rakennettu Gorillas Glass 3 -suojalasin peittämän suorakaiteen muotoisen 1,9” OLED-näytön ympärille. Näytön kehutaan yltävän jopa 1000 nitin kirkkauteen, jolloin se on helposti luettavissa myös auringonvalossa. Kelloon sopii standardit 22 millimetrin rannekkeet ja mukana tulee Panton Trekking Green -värinen ranneke.

Moto watch fit -kellossa on käytettävissä yli 100 eri urheilutilaa kuntoilusuoritusten tarkkailuun. Se osaa seurata sykettä, kalorien kulutusta sekä unta ja kellossa on myös sisäänrakennettu GPS-tuki. Kellolle voi luoda omia taustakuvia moto ai -tekoälyn avulla ja sen data synkronoituu mihin tahansa Android-puhelimeen moto watch -sovelluksen kautta. Kevytälykello on IP68- ja ATM 5 -suojattu pölyä ja nesteitä vastaan ja yhden latauksen kehutaan kestävän 16 vuorokauden verran.

Motorolan uudet moto buds loop -kuulokkeet tulevat saataville kesäkuussa ja ne on hinnoiteltu 149 euroon perusversiona tai 299 euroon crystals by Swarovski -versiona. Moto watch fit saapuu kauppoihin puolestaan jo 15. toukokuuta ja sen suositushinta on 89 euroa.

