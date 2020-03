Edullinen uutuusmalli asemoituu runsaan sadan euron hintaluokkaan.

Motorola on julkaissut tänään uuden Moto e6s -älypuhelimen, joka asemoituu yrityksen mallistossa edullisimpaan päähän. Teknisiltä ominaisuuksiltaan uutuus on hyvin pelkistetty. Liukuvärjätty muovirakenteinen laite on suojattu roiskeilta kalliimmista Motorolan puhelimista tutun nanopinnoitteen avulla. Näyttö on kooltaan 6,1 tuumaa ja tarkkuudeltaan HD-tasoa.

Moto e6s:n sisuskaluista löytyy Mediatekin Helio P22 -järjestelmäpiiri, kaksi gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua tallennustilaa muistikorttimahdollisuudella. Yhteysominaisuudet ovat hyvin perustasoa – LTE-nopeudesta ei ole annettu tarkempia tietoja, Bluetooth tukee versiota 4.2 ja WiFi tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta. NFC puuttuu varustuksesta. Takakamera käyttää 13 megapikselin pääsensoria PDAF-tarkennuksella sekä kahden megapikselin syvyystietokameraa bokeh-efektin muodostamiseen. 3000 mAh akku tukee vain lähtötason viiden watin latausta micro-USB-liitännän kautta. Käyttöjärjestelmäversiona on vanha Android 9.

Moto e6s tekniset tiedot:

Ulkomitat: 155,6 x 73,0 x 8,5 mm

Paino: 160 grammaa

Rakenne: muovirunko, vettä hylkivä pinnoite

6,1” IPS LCD -näyttö, 19,5:9, 720 x 1560, 282 PPI

Mediatek Helio P22 -järjestelmäpiiri (8 x 2,0 GHz Cortex-A53, 650MHz IMG GE8320 GPU)

2 Gt RAM-muistia

32 Gt UFS-tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 256 Gt)

LTE Cat.4 -yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 4.2, GPS, Glonass

Kaksoistakakamera: 13 megapikselin pääsensori, 1,12 µm pikselikoko, PDAF, f2.2 2 megapikselin syvyystietosensori, f2.4 Videokuvaus: 1080p 30 FPS

Etukamera: 5 megapikselin kuvasensori, 1,12 um pikselikoko, f2.2

Sormenjälkilukija, kuulokeliitäntä, monokaiutin, FM-radio

3000 mAh:n akku, micro-USB 2.0, 5 W latausteho

Android 9 Pie

Moto e6s tulee Suomessa saataville toisen vuosineljänneksen aikana 129 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat Peacock Blue sekä Sunrise Red.

Lähde: Motorola