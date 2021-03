MSI esitteli uuden Liberator-monitoimipolkimen pelaajille

Liberator-poljin on varustettu kolmella kytkimellä ja niitä voidaan ketjuttaa neljä rinnan.

Aina silloin tällöin oheislaitemarkkinoille ilmestyy uudenlaisia laitteita. Osa laitteista päätyy vähintään pienen joukon suosioon ja markkinoille, mutta viimeisestä alaa todella mullistaneesta uudistuksesta on jo ainakin allekirjoittaneen muistin mukaan vierähtänyt pitkät tovit.

Tällä kertaa uutta mullistajaa on ehdottamassa MSI, joka on kuitenkin päättänyt turvautua ainakin osittaiseen joukkorahoitukseen uuden Liberatorinsa kanssa. Liberator on käytännössä pelaajille suunnattu poljin, joka tuo kolme kytkintä jalkaterän ulottuville. Se tukee maksimissaan neljän polkimen ketjuttamista peräkkäin, jolloin käytännössä kytkimiä on mahdollista lisätä kaksitoista.

Liberatorin kolme kytkintä ovat itse poljinmekanismi sekä kaksi jalkaterän sivujille asettuvaa kytkintä. Sivukytkimiä on saatavilla eri leveyksisille lesteille sopivina ja ne kiinnittyvät paikoilleen magneeteilla. Ainakin itse polkimen alta löytyy Omronin yli 10 miljoonalle klikkauskerralle sertifioitu kytkin, mutta sivukytkimistä ei tässä vaiheessa ole vielä varmuutta. Kytkinten funktiot ovat luonnollisesti täysin käyttäjän ohjelmoitavissa eri peleihin ja ohjelmiin sopiviksi.

Nykymaailman vaatimusten mukaisesti MSI Liberator -poljin on varustettu RGB-valaistuksella. RGB-valonauhat on sijoitettu itse polkimen reunoihin sekä koko laitteen etulaitaan. Lisäksi polkimen pohjasta löytyy liukuesteet ja poljinmekanismia keventää vastapaino.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, aikooko MSI tuoda Liberatorin myös länsimaisille markkinoille. Poljin on hinnoiteltu Early-bird-hintaan 2790 Taiwanin dollariin eli reiluun 82 euroon. Varsinaisen julkaisun jälkeen hinta nousee 3900 TWD:een eli noin 115 euroon. Kerro kommenteissa olisitko sinä innokas kasvattamaan oheislaitevalikoimaasi polkimilla?

Lähde: MSI Taiwan @ Facebook, MSI Liberator, Hexus