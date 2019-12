Mukavaa joulua 2019 io-techin lukijoille!

io-techin toimitus toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua!

io-techin kolmas vuosi on pikkuhiljaa päätöksessään ja sivuston kehitys sekä kasvu ovat jatkuneet onneksemme tänäkin vuonna vahvana. io-techin toimitus rauhoittuu nyt viettämään joulua ja lataamaan energiaa tulevan vuoden suunnitelmia varten. Joulun ja uuden vuoden välipäivinä io-techin sivuille sekä YouTubeen on vielä mahdollisesti luvassa lisäsisältöä.

Toivotamme kaikille lukijoille oikein mukavaa ja rentouttavaa joulua koko io-techin toimituksen voimin!

T: Sampsa, Juha, Petrus, Niko, Juha U ja Oskari!

Joulukuun aikana TechBBS-foorumiyhteisössä on kerätty rahaa Pelastusarmeijan joulupatakeräykseen, josta saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina ja lahjakortteina vähäosaisille perheille ja muille Suomen vähävaraisille ihmisille. TechBBS:n nettipataan on tämän uutisen julkaisuhetkellä kerätty jo lähes 7 000 € potti. Tavoitteena on 10 000 euron rajan rikkominen ennen vuodenvaihdetta.

Lue lisää: ★★★ TechBBS.fi: Joulupata 2019 -keräys vähäosaisille ★★★

TechBBS-foorumilla on myös vielä joulun pyhien ajan käynnissä vuotuinen piparkakkutalokilpailu, johon voi osallistua omalla io-tech-aiheisella rakennelmallaan perjantain loppuun asti (27.12. klo 23:59). Kilpailussa ovat palkintoina:

Kilpailun palkinnot ovat sponsoroineet:

Osallistu kilpailuun: TechBBS:n piparkakkutalokisa 2019