Flashin taru alkoi 1980, mutta ensimmäiset nykyään kaikkien tuntemat NAND Flashit kehitettiin 1987.

Vaikka Samsung on nykyisten NAND Flash -markkinoiden ehdottomasti suurin tekijä, ei yhtiöllä ole osaa tai arpaa sen keksimisessä. Sen sijasta kunnia kuuluu Kioxialle eli entiselle Toshiballe, joka on tällä haavaa markkinoiden toiseksi suurin valmistaja.

Maailmaa ilman NAND Flash -muisteja on vaikea kuvitella nykypäivänä. Erilaisia Flash-muisteja käytetään likipitäen kaikessa elektroniikassa, jos mukana on minkäänlaista uudelleen kirjoitettavaa muistia. Flash-muistien tarina alkoi jo vuonna 1980, kun Toshiballa työskennellyt Fujio Masuoka kehitti ensimmäisen idean Flash-muisteista. Ensin markkinoille saapui NOR Flash vuonna 1984 ja 35 vuotta sitten vuonna 1987 kaikkien nykyään tuntema NAND Flash.

Toshiba eli nykyinen Kioxia esitteli ensimmäiset NAND Flash -muistit IEEE:lle vuonna 1987 ja on nyt julkaissut niiden 35-vuotispäivien kunniaksi infograafin, jossa käydään läpi muistien taivalta tähän päivään. Yhtiö esitteli 1991 ensimmäiset 4 megabitin NAND-pohjaiset EEPROM-piirit ja 1992 16 megabitin PCMCIA-laajennuskortit, joita voisi kutsua jopa ensimmäisiksi kaupallisiksi SSD-asemiksi.

Vuonna 1999 alkoi NAND Flashien todellinen läpimurron suunnittelu, kun Kioxia ja SanDisk löivät päänsä yhteen kehittääkseen ensimmäiset gigabittiluokan NAND Flash -muistit. Ensimmäiset NAND Flashiin perustuvat SD-kortit kehitettiin samana vuonna ja vuonna 2000 Kioxia, SanDisk ja Panasonic perustivat SD Association -järjestön hallinnoimaan SD-korttistandardia sekä edistämään sen myyntiä. SD-kortit olivat avainasemassa etenkin digitaalisten esiinmarssille.

Ensimmäiset NAND Flash -muistit olivat SLC-tyyppisiä, eli ne tallensivat yhden bitin per solu. Ensimmäiset kaksi bittiä per solu tallentavat MLC NANDit nähtiin vuotta myöhemmin 2001. Ensimmmäinen MLC NAND oli kapasiteetiltaan yhden gigabitin eli 256 Mt. Kapasiteetti kasvoi 8 gigabittiin vuonna 2005, mitä voidaan pitää samalla käännekohtana MP3-soittimille, kun yhden piirin taktiikalla saatiin gigatavu tallennustilaa. Vuonna 2007 esiteltiin puolestaan ensimmäiset 128 Gt:n kapasiteettiin yltävät MLC SATA SSD-asemat ja esiteltiin ensimmäiset 3D NAND Flash -muistit.

NAND Flash -muistien kehitys on sen jälkeen jatkunut kiivaana ja voit tutustua Kioxian laskemiin merkittävimpiin merkkipaaluihin yhtiön infograafissa.

Lähde: Kioxia (PDF)