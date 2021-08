NBMinerin uusi versio parantaa louhintasuorituskykyä GeForce RTX 30 LHR -näytönohjaimilla

NBMinerin uudella versiolla normaalisti 50 %:iin rajoitetut LHR-näytönohjaimet yltävät jopa noin 68 %:n suorituskykyyn rajoittamattomasta.

NVIDIA julkaisi tänä vuonna uudet Lite Hash Rate- eli LHR-versiot GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimistaan. Uudet LHR-versiot sisältävät Ethereum-louhintarajoittimen, joka leikkaa kryptolouhintasuorituskyvyn puoleen normaalista.

NVIDIAn louhintarajoitin kierrettiin jo kerran, kun yhtiö julkaisi erehdyksessä ajurit ilman rajoittimia. Tätä virhettä ei ole kuitenkaan toistettu ja nykymalleissa rajoitinta ei ole saatu vielä kierrettyä.

Louhintaohjelma NBMiner on kuitenkin saanut joko viilattua rajoitinta linssiin, tai ainakin heikentämään sen toimintaa merkittävästi. Louhijan tuoreimman version muutoslokissa on uusi ”LHR-tila” Ethereum-louhintaan, jota käyttämällä GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet kykenevät louhimaan virtuaalivaluuttaa noin 68-70 %:lla rajoittamattoman nopeudesta. Kyseessä on siis selvä parannus louhintasuorituskyvyssä, vaikka rajoitinta ei olekaan onnistuttu täysi kiertämään.

Ethereum-markkinoilla on muutenkin pitänyt vilskettä ja virtuaalivaluutan kurssi on kääntynyt jälleen nousuun. Valuutan kurssi on noussut vajaassa kuukaudessa alle 1800 dollarista yli 3200 dollariin ja viimeisen vuorokauden aikana kurssi on kasvanut 2,9 %. GeForce-näytönohjaimet ovat saaneet lisäksi varteenotettavan uuden kilpailijan, kun AMD:n Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimella on onnistuttu louhimaan raporttien mukaan Ethereumia 32 MHashin sekuntinopeudella kuluttaen vain 55 wattia tehoa.

