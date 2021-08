Intel Arc haastaa AMD Radeonin ja NVIDIA GeForcen ensi vuoden alussa

Yhtiön mukaan aiemmin DG2-nimellä tunnetun ensimmäisen sukupolven arkkitehtuurin koodinimi on Alchemist ja siihen perustuvat Arc-näytönohjaimet saapuvat myyntiin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Intelin pelinäytönohjaimia on odotettu joidenkin toimesta kuin kuuta taivaalta, mutta yhtiön näytönohjainpuoli on ollut varsin hiljaa odotetuimmasta Xe-variantista, Xe-HPG:stä. Tänään yhtiö on vetänyt salaisuuksien verhon tulevien pelinäytönohjaintensa brändäyksen edestä ja kertonut samalla niiden julkaisuaikataulusta. Uusi brändi on Intel Arc.

Intelin ensimmäisen sukupolven Xe-HPG-arkkitehtuurista on nähty jo lukuisissa vuodoissa DG2-koodinimellisiä variantteja. Intelin kuvituksen perusteella DG2 on todellisuudessa ollut kaksi eri piiriä ja jatkossa niiden arkkitehtuuri tullaan tuntemaan nimellä Alchemist. Tulevien Xe-HPG-sukupolvien nimet ovat Battlemage, Celestial ja Druid.

Alchemist-arkkitehtuurin näytönohjaimet tulevat tukemaan DirectX 12 Ultimate -rajapintaa, sisältäen tuen kiihdytetylle säteenseurannalle. Intel aikoo saada julkaisuun mennessä myös oman tekoälypohjaisen super sampling -ratkaisun. Yhtiö ei määritellyt tarkemmin mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan, mutta oletettavasti teknologia tulee olemaan samankaltainen NVIDIAn DLSS:n kanssa (Deep Learning Super Sampling).

Samassa yhteydessä haudattiin viimeinenkin toivo Intel Arc -näytönohjaimista tämän vuoden puolella. Yhtiön mukaan ne saapuvat markkinoille ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana sekä työpöytä- että mobiilimallien muodossa. Yhtiö tulee kertomaan tulevista näytönohjaimistaan kuitenkin lisää vielä kuluvan vuoden puolella.

Lähde: Intel Arc