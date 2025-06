NF-A12x25 G2 on 120 mm:n versio viime syksyllä julkaistusta NF-A14x25 G2:sta.

PC-ilmajäähdytyksen kärkinimiin kuuluva Noctua on esitellyt uuden 120 mm:n tuulettimensa NF-A12x25 G2:n, joka on nimensä mukaisesti toisen sukupolven malli valmistajan suositusta NF-A12x25 -tuulettimesta. Uutuustuuletin on jatkumoa viime syksynä julkaistulle 140 mm:n kokoluokan NF-A14x25 G2:lle, jonka kanssa se jakaakin saman moottorityypin ja ilmavirtausta tehostavan lapojen muotoilun.

NF-A12x25 G2:n Sterrox-nestekidepolymeerista valmistettujen lapojen kärjet ovat vain 0,5 mm:n etäisyydellä tuulettimen kehyksestä ja sen kerrotaan soveltuvan niin koteloihin kuin nestejäähdyttimiinkin. Tuulettimen mukana tulee NA-AVG1-lisäosa, jolla tuulettimen rungon saa asennettua esimerkiksi nestejäähdyttimeen normaalia tiiviimmin.

Kuten 140 mm:n NF-A14x25 G2:ssa, myös 120 mm:n uutuudessa on etaPERF-moottori Smooth Commutation Driver 2 -teknologialla ja SupraTorque-ominaisuudella. Uusi moottori on aiempaa energiatehokkaampi ja sen toiminta on tasaisempaa, eikä se väsy ilmanvastuksen kasvaessa. Moottorissa on Noctuan SSO2-laakerit.

NF-A12x25 G2 tulee ”isoveljensä” tavoin kolmena varianttina, jotka ovat tavanomainen PWM, hiljaisuutta painottava LS-PWM alemmilla kierrosnopeuksilla sekä kahden tuulettimen PWM Sx2-PP -setti esimerkiksi push-pull-konfiguraatioihin.

NF-A12x25 G2 on saatavilla Noctuan virallisilta Amazon-sivustoilta seuraavin suositushinnoin:

NF-A12x25 G2 PWM – 34,90 €

NF-A12x25 G2 LS-PWM – 34,90 €

NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP – 64,90 €

Lähde: Noctua