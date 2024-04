Noctua julkaisi uuden matalaprofiilisen NH-L12Sx77 -prosessoricoolerin

Aiempaan NH-L12S-malliin verrattuna NH-L12S on kasvanut kahdella lämpöputkella ja 7 millimetrillä.

Noctuaa ei voi ainakaan haukkua turhaa kiirettä tai meteliä itsestään pitäväksi yritykseksi. Nyt itävaltalaispajalla on saatu kuitenkin uutta valmiiksi ja yhtiö on julkaissut NH-L12Sx77 -prosessoricoolerin.

Noctua NH-L12Sx77 on yhtiön uusi matalaprofiilinen prosessoricooleri, joka perustuu aiempaan NH-L12S-versioon. Merkittävimmät erot ovat coolereiden korkeudessa sekä lämpöputkissa; NH-L12Sx77:n korkeutta on kasvatettu 7 mm ja lämpöputkia on asennettu kaksi lisää, yhteensä siis kuusi. Coolerin tuulettimen virkaa hoitaa yhtiön oma, standardia ohuempi NF-A12x15. Tuuletin on asetettu massasta poiketen jäähdytinrivaston alapuolelle ja se puhaltaa ilmaa ”ylös”, poispäin prosessorista.

Vaikka vain seitsemän millin ero coolereiden korkeudessa voi tuntua mitättömältä, se parantaa yhtiön mukaan sen yhteensopivuutta erilaisten emolevyjen ja muistien kanssa selvästi. Se on kuitenkin mitoitettu sopimaan pieniin koteloihin, joista yhtiö mainitsee nimeltä Fractal Designin Terran, Silverstonen Milo ML12:n ja Louqen RAW S1:n. Lisätyt lämpöputket parantavat coolerin suorituskykyä selvästi ja yhtiö kehaiseekin sen riittävän hoitelemaan nykypäivän tehokkaat prosessorit aggressiivisine Boost-algoritmeineen. Noctua ei ilmoita coolerille mitään tiettyä TDP-arvoa, mutta yhtiön NSPR-järjestelmällä (Noctua’s Standardised Performance Rating) se saa pisteikseen tasan 100, kun aiempi NH-L12S-perusmalli saa 88 pistettä. Voit tutustua NSPR-järjestelmään tarkemmin Noctuan verkkosivuilla.

Noctua NH-L12Sx77 on saatavilla välittömästi ja sen virallinen suositushinta Euroopassa on 84,90 euroa. Se sopii kaikkiin moderneihin kuluttajapuolen prosessorikantoihin, mukaan lukien Intelin Arrow Laken tulevan kannan (AM4, AM5, LGA115x, LGA1200, LGA1700 ja LGA1851). Coolerin mukana toimitetaan tuubi yhtiön omaa seuraavan sukupolven NT-H2-lämpötahnaa.

Lähde: Noctua, tuotesivut