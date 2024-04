Vuoto käytännössä vahvistaa aiempia huhuja, mutta myös uutta tietoa on mahtunut mukaan esimerkiksi XDNA 2 NPU:n suorituskyvyn osalta.

AMD valmistelee parhaillaan uusia Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita. Zen 5 -sukupolvessa on luvassa vihdoin myös ns. ”järeä APU-piiri”, jollaista on odotettu jo pidempään.

Hongkongilaisjulkaisu HKEPC raportoi saaneensa käsiinsä 144-sivuisen AMD:n dokumenttinivaskan, jossa listataan mm. tulevien Strix Point- ja Strix Halo -prosessoreiden tekniset ominaisuudet. Vuoto antaa samalla oman tukensa aiemmalle Geekbench-vuodolle, jonka mukaan Strix Point kasvattaa mobiiliprosessoreiden ydinmäärän nykyisestä kahdeksasta kahteentoista

Huippumalli Strix Halo tulee olemaan tiettävästi ensimmäinen AMD:n pikkusiruihin pohjautuvaan chiplet-rakenteeseen perustuva ”APU-piiri”. Se tulee sisältämään vuodon mukaan 16 Zen 5 -ydintä, joilla on 1 megatavu L2-muistia per ydin ja 32 Mt L3-välimuistia per prosessorisiru eli CCD. Tekoälytehtävissä avustava XDNA 2 NPU eli AI Engine 2+ tarjoaa parhaimmillaan jopa 60 TOPSin suorituskyvyn, eli se ylittää selvästi Microsoftin ”AI PC”:n vaatiman 40 TOPSin rajan.

Grafiikkapuolella vääntöä tarjoilee peräti 20 WGP:n eli 40 CU:n RDNA 3.5 -grafiikkaohjain. Saman verran WGP-yksiköitä löytyy esimerkiksi Radeon RX 6750 XT:stä löytyvästä Navi 22:sta. Järeä GPU vaatii myös muistikaistaa huomattavasti ja AMD on ratkonut tämän varustamalla Strix Halon 32 Mt:n Infinity Cache -välimuistilla ja jopa 256-bittisellä LPDDR5X-8000 -muistiohjaimella. Mukana on myös 16 PCIe Gen 4 -linjaa, kolmea kameraa tukeva ISP 4.1 -kuvaprosessori.

Näyttöulostulojen osalta Strix Halo tukee vuodon mukaan DisplayPort 2.1 UHBR20 -tasoa USB4-liittimen Alt-DP -tilan kautta, kun muiden USB-C-liitäntöjen, DisplayPort-liitännän ja sisäisen eDP:n maksimi on UBHR 10.

Perustason Strix Point on puolestaan tiettävästi edelleen monoliitti ja se tulee sisältämään 12 Zen 5 -ydintä, eikä vuoto erottele onko kyse pelkistä Zen 5 -ytimistä, vai onko mukana myös Zen 5c -ytimiä. Strix Pointin ytimillä on niin ikään 1 Mt L2-välimuistia, mutta L3-välimuistia on yhteensä vain 24 Mt, mikä toisaalta noudattaa AMD:n aiempaa kaavaa mobiilipuolelle suunnattujen piirien kapeammasta L3-välimuistista. AI Engine 2+ perustuu niin ikään XDNA 2 -arkkitehtuuriin, mutta sen suorituskyky riittää vain 50 TOPSiin asti, mikä toki ylittää edelleen reilusti Microsoftin vaatimukset.

Grafiikoista Strix Pointissa on vastuussa 8 WGP-yksikön eli 16 CU:n RDNA 3.5 -grafiikkaohjain, jolla ei ole tukenaan Infinity Cachea ja muistinakin on perinteisellä väylänleveydellä DDR5:sta. Näyttöulostuloissa on rajoituttu liittimestä riippumatta maksimissaan DisplayPort 2.1 UHBR10 -tasolle ja sisäinen eDP-väylä jää HBR3- eli DP1.4-tasolle. Strix Pointin ISP 4.1 -kuvaprosessori on myös pykälää heikompi ja tukee vain kahta kameraa.

AMD:n tulevien Strix Point- ja Strix Halo -prosessoreiden julkaisuaikataulusta ei tiedetä muuta, kuin että ainakin Strix Pointin pitäisi tulla myyntiin tämän vuoden aikana ja ainakin VideoCardz uskoo Strix Halon vierähtävän ensi vuoden puolelle. Tarkempia tietoja aikataulusta odotetaan kuitenkin jo Lisa Sun tulevan Computex-keynoten yhteydessä.

Lähteet: VideoCardz, HKEPC