Noctua julkisti vain 145 mm korkean tuplatornicoolerin 120 mm:n tuulettimella

NH-D12L:n luvataan mahtuvan vain 145 mm:n korkeutensa myötä aiempia 120 mm:n tornicoolereita monipuolisemmin erilaisiin koteloihin.

Noctua on tänään julkistanut uuden NH-D12L-nimeä kantavan prosessoricoolerin, joka nimensä mukaisesti muodostuu kahdesta jäähdytintornista ja tarjoaa 120 mm:n tuulettimen. Myös coolerin käyttämä NF-A12x25r-tuuletin on uusi ja kyseessä on pyöreä versio tavanomaista pienemmän välin kiinnikkeillä valmistajan suositusta NF-A12x25-mallista.

Pyöreärunkoisen jäähdytintornien väliin sijoittuvan tuulettimen ja tavanomaista matalamman tornirakenteen myötä NH-D12L on 145 millimetrin korkeudellaan peräti 13 mm valmistajan muita 120 mm:n tuulettimia käyttäviä coolereita matalampi. Noctuan mukaan NH-D12L mahtuukin tämän myötä useisiin 4U:n korkuisiin räkkikoteloihin tai tavanomaista kapeampiin tornikoteloihin ja ITX-kokoonpanoihin. Kahden alumiinirivaston lisäksi jäähdytyksestä NH-D12L:ssä huolehtivat viisi kuparista lämpöputkea.

Pienentyneen koon ja vain yhden tulettimen myötä jäähdytyssuorituskykykin on ymmärrettävästi NH-U12A-cooleria heikompi ja Noctua suositteleekin uutuutta nimenomaan tilanteisiin, joihin vanhempi malli ei mahtunut. Valmistajan oman NSPR-suorituskykytaulukon mukaan NH-D12L:n suorituskykyarvosana on 148 pistettä kun taas U12A:lla lukema on 169 pistettä ja vastaavasti vanhemmilla U12S- ja U12S redux -malleilla se on 129 pistettä.

Noctuan taulukossa NH-D12L:n suorituskykyarvosana kuitenkin kerrotaan tulleen kahdella NF-A12x25r-tuulettimella suoraan paketista toimitettavan yhden sijaan. Coolerin mukana toimitetaan kiinnikkeet myös toiselle tuulettimelle, jonka kuitenkin tulee olla alkuperäistä vastaava, sillä tavallinen neliskanttinen NF-A12x25 ei uutuuscooleriin mahdu.

Sekä Noctua NH-D12L että NF-A12x25r saapuvat myyntiin välittömästi 89,90 sekä 29,90 euron suositushinnoin. Cooleri käyttää valmistajan SecuFirm2 -kiinnitystä ja valmistaja lupaa coolerin olevan yhteensopiva niin vanhojen emolevykantojen kuin myös Intelin tuoreimman LGA1700:n ja AMD:n vielä tulossa olevan AM5:n kanssa.

