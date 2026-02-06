Tarjoamalla päivitettyjä asennussarjoja uusille prosessorikannoille yhtiö mahdollistaa jopa 15-20 vuotta vanhojen coolereiden käytön tuoreissakin kokoonpanoissa.

Noctua tunnetaan järeistä ja suosituista prosessoricoolereistaan. Tehokkuuden lisäksi coolerit ovat olleet myös pitkäikäisiä, kiitos ilmaiseksi jaettavien asennussarjojen uusille prosessorikannoille.

Noctua juhlistaa verkkosivuillaan nyt toimittaneensa jo 500 000 asennussarjat asiakkailleen. Yhtiön asennussarjat ovat saatavilla kuluttajille ilmaiseksi sen verkkosivuilta ja muodollista maksua vastaan useilta jälleenmyyjiltä. Yrityspuolella asennussarjoista pyydetään myös verkkosivuilla muodollinen palvelumaksu.

Noctuan ilmaisten asennussarjojen tarina alkoi vuonna 2006, kun se aloitti niiden tarjoamisen AMD:n AM2-kantaisille emolevyille. Yhtiön mukaan se halusi varmistaa, että yhtiön laadukkaat coolerit pysyisivät käytössä mahdollisimman pitkään. Ratkaisu vaati uusien asennussarjojen lisäksi myös itse coolereiden suunnittelun siten, että ne voitiin sovittaa erilaisiin kantoihin pelkästään asennuskehikkoa muuttamalla.

Yhtiö listaa muiksi merkittäviksi virstanpylväiksi päivityskittiensä saralla vuoden 2009 Intel LGA1156-kannan, joka toi mukanaa NM-I3 SecuFirm2 –asennuskitin, joka sovitettiin myöhemmin myös LGA1155-, LGA1150- a LGA1200-kannoille, vuoden 2011 Intel LGA2011-kannan ja sen NM-I2011-asennuskehikon, joka tuki myöhemmin myös LGA2066-kantaa, vuoden 2017 AMD AM4 –kannan ja Ryzen-prosessorit, joille julkaistiin NM-AM4-asennussarja, joka tuki myös myöhempää AM5-kantaa sekä lopulta vuoden 2021 Intel LGA1700:n ja NM-i17xx-MP83- ja –MP87-asennussarjat Alder Lake –alustalle ja myöhemmin LGA1851-kannalle.

Pitkäaikaisiin coolereihin tyytyväisten asiakkaiden lisäksi Noctua näkee tärkeänä myös kestävää tuotantoa. Tarjoamalla asennussarjoja se on estänyt satojen tuhansien coolereiden päätymisen kaatopaikoille ja samalla säästänyt merkittäviä määriä kalliita raaka-aineita. Yhtiön mukaan nykypäivänä ei ole edes harvinaista, jos käyttäjällä on käytössään 15–20 vuotta vanha Noctuan cooleri modernilla alustalla.

Noctuan mukaan 500 000 asennussarjan toimittamisen virstanpylväs on paitsi juhlan paikka itsessään, myös vakuutus sen asiakkaille yhtiön sitoutumisesta coolereidensa eliniän pidentämiseen uusille alustoille niin kauan, kuin ne on mahdollista sovittaa uusille alustoille.

Lähde: Noctua