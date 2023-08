CMF by Nothing tulee keskittymään ajattomiksi suunniteltuihin, emobrändiä edullisempiin tuotteisiin unohtamatta kuitenkaan korkeaa laatua.

OnePlussaakin perustamassa ollut Carl Pei pitää itsensä kiireisenä. Nyt Nothingin toimitusjohtaja on kertonut yhtiön perustavan uuden rinnakkaisbrändin.

CMF by Nothing on Nothingin uusi, edullisempiin puhelimiin keskittyvä sisarbrändi. Pei kertoi uudesta brändistä Community Update -videolla ja lupaa sen keskittyvän ajattomien mallien suunnitteluun hintaluokkaansa paremmalla laadulla. CMF by Nothing -tuotteiden luvataan myös keskittyvän käyttäjäkokemukseen yhtä intohimoisesti, kuin Nothingin pääbrändinkin.

Uusi sisarbrändi ei tule viemään huomiota yhtiön pääbrändiltä, sillä sitä varten on perustettu täysin oma tiiminsä yhtiön sisällä. Ensimmäiset CMF by Nothingin tuotteet tulevat olemaan älykello ja langattomat kuulokkeet, joista yhtiö tulee tiedottamaan enemmän lähikuukausien aikana. Molemmat tullaan kuitenkin julkaisemaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Lähde: GSMArena