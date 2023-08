PowerColorin lipsahdus varmistaa viidestä sirusta rakentuvan Navi 32 -grafiikkapiirin, 60 Compute Unit -yksikköä ja 16 Gt muistia 256-bittisen muistiväylän jatkeena.

AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su varmisti hiljattain pidetyssä osavuosikatsauksessa yhtiön tulevan julkaisemaan uusia suorituskykyisiä Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimia kuluvan neljänneksen aikana. Nyt yksi niistä on lipsahtanut julki ja vaikka valmistaja poistikin sivut linjoilta nopeasti, vahinko ehti tapahtumaan.

PowerColor lipsautti verkkosivuilleen julki Radeon RX 7800 XT Red Devil -näytönohjaimen verkkosivut kuvineen ja teknisine ominaisuuksineen. Kuvat varmistavat näytönohjaimen käyttävän Navi 32 -grafiikkapiiriä. Navi 32 rakentuu isoveljensä tavoin yhdestä GCD-sirusta, mutta MCD-siruja on 256-bittisen muistiohjaimen myötä vain neljä. Se tarkoittaa samalla 64 Mt:n Infinity Cache -välimuistia.

Verkkosivujen mukaan Radeon RX 7800 XT on varustettu 60 Compute Unit -yksiköllä eli 3840 stream-prosessorilla ja 256-bittisellä muistiväylällä, jonka jatkeena on 16 Gt 18 Gbps:n GDDR6-muistia. Grafiikkapiirin Game-kellotaajuus on valitusta BIOSista riippuen 2210 tai 2255 MHz ja Boost-kellotaajuus 2520 tai 2565 MHz.

PowerColorin Red Devil -malli on varustettu kahdella 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä. Sen cooleria täplittää kolme 100 mm:n tuuletinta, jotka puhkuvat kahdeksan lämpöputken lämmittämän alumiinirivaston läpi. Lämpöputket saavat lämpönsä sekä GPU:n että muistit kattavalta kuparipohjalta.

Lähde: VideoCardz, All the Watts @ X