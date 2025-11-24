Nothing OS 4.0 lupaa parantaa käyttöjärjestelmän selkeyttä uusilla ikoneilla ja responsiivisuutta sulavammilla animaatioilla, unohtamatta tietenkään uusia tekoälyominaisuuksia.

Puhelinvalmistaja Nothing on saanut valmiiksi avoimessa beetatestissä aiemmin olleen Nothing OS 4.0 -päivityksen. Uusi käyttöjärjestelmä perustuu luonnollisesti tuoreimpaan Android 16 -versioon.

Nothing OS 4.0 perustuu yhtiön mukaan vahvasti aiempaan OS 3.0 -versioon, mutta lupaa sekä nopeuen, yhteneväisen käyttökokemuksen sekä toiminnot. Käyttöliittymään on suunniteltu uudistetut minimalistiset ikonit, jotka lupaavat olla helppolukuisia, ja erilaisten animaatioiden pitäisi olla nyt entistä sulavampia, tehden toiminnoista responsiivisempia.

Nothingin mukaan avoimella beetaversiolla oli merkittävä rooli käyttöjärjestelmän hiomisessa loppuun. Beetaversiossa keskityttiin tiettyihin käyttöjärjestelmän vielä viimeistä silausta vailla olleisiin ominaisuuksiin. Palautteen pohjalta yhtiö muun muassa muutti sekä yläpalkin että yhtiön omien sovellusten ikonit noudattamaan samaa minimalistista ja selkeää suunnittelua. Uudet ikonit ovat vaalealla teemalla mustia punaisin yksityiskohdin valkoisella pohjalla ja oletettavasti tummalla teemalla valkoinen ja musta vaihtavat paikkaansa. Extra Dark Mode -tilan pitäisi toimia nyt aiempaa laajemmin ja lukitusruudun salasanakentän pitäisi olla aiempaa selkeämpi.

Käyttäjäpalautteen pohjalta paranneltiin myös Pop-up View with Dual Windows -toimintoa, 2×2-kokoisia Quick Settings -ruutuja, lisättiin uusia kokovaihtoehtoja Widgeteille sekä lisättiin mahdollisuus piilottaa sovelluksia App Drawer -listauksesta. Niin ikään palautteen pohjalta Live Updates -päivitykset tulevat nyt lukitusruutuun ja Glyph-efektejä.

Playground on Nothingin mukaan sen käyttöjärjestelmähistorian suurin loikka eteenpäin. Tekoälyyn luottava työkalupakki mahdollistaa esimerkiksi omien widgettien suunnittelun kertomalla chat-botille millainen widget käyttäjällä on mielessä. Luodut widgetit sijoitetaan Widget Drawer -kansioon, joka pitää ne helposti järjestyksessä ja mahdollistaa niiden jaon muille käyttäjille.

Nothing OS 4.0:n Essential Memory uudistaa tavan, jolla Essential Space ja Essential Search voivat työskennellä yhdessä. Essential Memory muun muassa rakentaa pikkuhiljaa parempaa ymmärrystä tallennetuista asioista. Tekoälyn touhuista skeptisempää väkeä ilahduttaa AI Status Hints & Usage Dashboard, joka näyttää milloin kielimallia on hyödynnetty missäkin tilanteessa.

Vain Phone (3):lla toimivia päivityksiä ovat Glyph Mirror Selfie, joka luo Matrix-tyylisen version käyttäjästä Glyph Interface -näyttöön. Smarter Flip to Glyph puolestaan mahdollistaa valinnan värinän ja äänettömän tilan välillä. Glyph Matrix puolestaan sammuu nyt automaattisesti Pocket Modessa, kun puhelin laitetaan vaikka taskuun, ja Glyph Interfaceen on lisätty myös erilaisia uusia enemmän tai vähemmän leikkimielisiä ominaisuuksia.

Nothing OS 4.0:n jakelu Phone (3) -puhelimille on jo aloitettu ja jakelua laajennetaan muille malleille lähiviikkojen aikana. CMF-puhelimille päivitys luvataan vuoden loppuun mennessä ja Phone (3a) Litelle ensi vuoden alussa.

Lähde: Nothing