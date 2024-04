Nothing julkisti uudet vastamelua ja ChatGPT:tä tukevat Ear- ja Ear (a) -nappikuulokkeet

Nothingin Ear-nappikuulokkeiden huippumalli päivittyi kolmanteen sukupolveensa ja sai alapuolelleen uuden Ear (a) -mallin.

Nothing on julkistanut tänään odotetusti kahdet uudet langattomat nappikuulokkeet ja samalla luopunut sukupolvinumeroinnista mallimerkinnöistään. Toisin sanoen uudet kolmannen sukupolven lippulaivanappikuulokkeet tunnetaan pelkällä Ear-mallinimellä seuraavana vuorossa olleen Ear (3):n sijaan. Sen alapuolelle täysin uutena mallina esiteltiin edullisempi Ear (a) -malli. Mallit eroavat toisistaan mm. muotoilun, elementtien, koodekkituen, langattoman latauksen ja äänen kustomointimahdollisuuksien osalta.

Kolmannen sukupolven Ear-malli on siis Nothingin nappikuuloketarjonnan ykköshevonen pakattuna tutun näköisiin, mutta silti hieman uudistuneisiin läpikuultaviin ulkokuoriin. Kotelolla on IP55-suojaluokitus ja napeilla IP54. Nothingin mukaan uudet Earit on suunniteltu tuottamaan parhaan äänenlaadun vaativillekin käyttäjille uuden keraamisella kalvolla varustetun 11 mm dynaamisen kuuloke-elementin kautta. Valmistaja kertoo myös parantaneensa kuulokkeen kaksikammiorakennetta ja ilmavirtausta.

Kuulokkeet tukevat LHDC 5.0 ja LDAC-koodekkeja korkean resoluution äänelle. Nothing X -hallintasovellus tarjoaa nyt entistä monipuolisemman 8-kaistaisen ekvalisaattorin sekä mahdollisuuden luoda käyttäjäkohtainen ääniprofiili testin perusteella. Varustukseen kuuluu myös aktiivinen 45 desibelin vastamelutekniikka, joka osaa myös mukautua haluttaessa ympäristön melutason mukaan.

Nappien akkujen luvataan kestävän yhdellä latauksella ilman vastamelua jopa 8,5 tuntia (vastamelulla 5,2 h) ja latauskotelosta saa 40,5 tuntia lisää (vastamelulla 24 h). 10 minuutin pikalatauksella koteloon luvataan latautuvan 10 tuntia lisää toistoaikaa. Latauskotelossa on USB-C-latausliitäntä, mutta se tukee myös 2,5 watin langatonta latausta.

Nothingin puhelimien kanssa paritettuna molemmat uutuusmallit tukevat ChatGPT-integraatiota, eli käyttäjä voi aktivoida tekoälypalvelun ääniohjauksen suoraan kuuloketta nipistämällä. Nothingin puhelimien kanssa tarjolla on myös pelaamiseen tarkoitettu Low Lag Mode, joka laskee viiveen 120 millisekuntiin.

Uusi hieman edullisempi Ear (a) -malli on suunnattu Nothingin mukaan luotettavaksi päivittäiseksi kumppaniksi. Sen tuttuun tyyliin osittain läpinäkyvään latauskoteloon on kehitetty uusi kuplamainen muotoilu ja tarjolla on yrityksen tuotteissa ennennäkemätön keltainen värivaihtoehto. Kuulokkeet itsessään ovat IP54-suojatut ja latauskotelo kevyemmin IPx2-suojattu.

Ear (a):t käyttää 11 mm:n PMI- ja TPU-muoveista valmistettuja elementtejä, joiden kehutaan toistavan erinomaisesti sekä matalia että korkeita taajuuksia. Ear (a) -mallissa on sama 45 desibelin aktiivinen vastamelutoiminto kuin kalliimmissakin Eareissa. Kuulokkeet tukevat LDAC-koodekkia ja ovat Hi-Res Audio -sertifioidut. Yhdellä latauksella luvataan jopa 9,5 tuntia (ANC 5,5 h) toistoaikaa ja latauskotelosta irtoaa 42,5 tuntia lisää (ANC 24,5 h).

Uutuuskuulokkeet tulevat myyntiin 22. huhtikuuta, eli ensi maanantaina – ennakkotilaukset alkavat välittömästi. Nothing Ear -mallin suositushinta on 159 euroa ja se tulee saataville mustana ja valkoisena. Ear (a) -malli maksaa puolestaan 119 euroa ja se tulee saataville mustana, valkoisena ja kelta-mustana.

Lähde: sähköpostitiedote, Nothing (1)(2)