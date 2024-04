HMD:n tulevat Pulse- ja Pulse Pro -älypuhelimet renderöintivuodoissa

Suomeen rekisteröity HMD Global Oy tuo markkinoille uudet HMD-älypuhelimensa ilman Nokia-brändiä – tuoreissa renderöintivuodoissa HMD Pulse ja Pulse Pro.

Viime vuosina lähinnä Nokia-puhelimista tunnettu HMD Global Oy on tuomassa markkinoille omalla HMD-tavaramerkillään kaksi uutuusälypuhelinta, jotka kantavat nimeä HMD Pulse ja Pulse Pro. Mobiilimailmassa tunnettu tietovuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer on hiljattain paljastanut tulevista puhelinmalleista renderöintikuvia ja joitain teknisiä tietoja.

HMD Pulse Prossa (myös otsikkokuvassa) on vuotojen mukaan 6,56-tuumainen IPS-näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella ja 1480×720 pikselin HD+-resoluutiolla. Yläreunassa on reikä etukameralle, jonka tarkkuudeksi on kerrottu 50 megapikseliä. Takapuolen kameramoduulissa on vuotojen mukaan 50 MP:n pääkamera ja 2 MP:n syvyyssensori. Raudan osalta Pulse Prossa huhutaan olevan vähintään 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa sekä Unisoc T606 -järjestelmäpiiri. Muita spekulaatioita ovat 5000 milliampeeritunnin akku, 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä ja IP52-luokitus pölyä ja roiskeita vastaan. Puhelimen hinnaksi on uumoiltu 179 euroa.

Oletetusti astetta edullisempi HMD Pulse on huhujen mukaan varustettu Pulse Pron tapaan 6,56-tuumaisella IPS-näytöllä ja HD+-resoluutiolla, vaikkakaan virkistystaajuudesta vuodoissa ei ole mainintaa. Akun kapasiteetiksi on kerrottu jälleen 5000 mAh, mutta pääkameran kerrotaan Pulsessa olevan vain 13 MP:n tarkkuudella varustettu. OnLeaksin tiedot Pulsea koskien ovat hieman suppeammat, mutta aiemmin Pulselle on huhuttu samaa Unisocin T606 -järjestelmäpiiriä, jonka on tuoreissa vuodoissa kerrottu olevan myös Pulse Pron sisuksissa. Keskusmuistia Pulsessa lienee valittavissa 4 tai 8 Gt. Kuvassa näkyvän vaaleanpunaisen mallin lisäksi puhelimesta on oletettavasti tulossa myös musta ja sininen malli.

Uutuuspuhelinten julkaisun odotetaan sijoittuvan vielä loppukeväälle.

