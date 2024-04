Neuromorfinen järjestelmä toimii ihmisaivojen kaltaisesti ne tulevat Intelin mukaan mahdollistamaan esimerkiksi jatkuvasti oppivat laajat kielimallit, mikä poistaisi tarpeen tyhjästä opetettaville kerta toisensa jälkeen laajemmille kielimalleille.

Tekoäly on kaikkien huulilla puhelimista palvelimiin ja erilaisia tekoälylaskuihin keskittyneitä supertietokoneita syntyy markkinoille kovaa tahtia. Intel on mukana myös tekoälykilvan perinteisemmällä x86-palvelinpuolella, mutta sillä on lisäksi erikoisempiakin projekteja, kuten neuromorfiset tekoälytietokoneet.

Intel on kertonut rakentaneensa maailman suurimman neuromorfisen järjestelmän. Neuromorfinen järjestelmä jäljittelee perinteisempien arkkitehtuurien sijasta ihmisaivojen toimintaa, mikä soveltuu hyvin tekoälytehtäviin siinä missä GPU-arkkitehtuurit ja muutkin.

Hala Point järjestelmä sisältää 1152 Loihi 2 -prosessoria yhteensä 140 544 neuromorfisella ytimellä ja 2304 x86-ytimellä. Prosessorit valmistetaan Intel 4 -valmistusprosessilla. Järjestelmä sisältää 1,15 miljardia neuronia ja 128 miljardia synapsia, jotka kykenevät 380 biljoonaan synaptiseen operaatioon ja 240 biljoonaan neuronioperaatioon sekunnissa. Muistikaistaa on käytettävissä jopa 16 petatavua sekunnissa, ydinten välistä kaistaa 3,5 petatavua sekunnissa ja piirien välistä kaistaa 5 teratavua sekunnissa. Koko järjestelmän tehonkulutus on 2600 wattia.

Käytännön lukuina edellä lueteltu listaus tarkoittaa 20 petaOPSin suorituskykyä INT8-tarkkuudella. Järjestelmän kehutaan olevan myös varsin energiatehokas yltäessään parhaimmillaan 15 TOPSiin per watti, mikä on yhtiön mukaan jopa 10-kertaa paremmin kuin perinteinen prosessorin ja GPU:n yhdistelmillä. Sen kerrotaan sopivan myös GPU:ta paremmin reaaliaikaisen datan prosesointiin ja kun kehitystyön alla olevat neuromorfiset laajat kielimallit saadaan valmiiksi, ne poistaisivat tarpeen jatkuvasti tyhjästä opetetuille uusille versioille mahdollistamalla jatkuvan oppimisen.

Intelin uusi Hala Point asennetaan Yhdysvaltojen energiaministeriön alla toimiva ydinaselaboratorio Sandia National Laboratioriesin käyttöön. Jopa 12-kertaista suorituskykyä vanhaan verrattuna tarjoava uutuus korvaa ensimmäisen sukupolven Loihi-prosessoreihin perustuneen Pohoiki Springs -järjestelmän.

Lähde: Intel