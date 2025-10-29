Uudet Find X9 -perheen puhelimet on varustettu yli 7000 mAh:n akuin ja niiden kenties suurimmat erot löytyvät periskooppimallin takakameroista: perusmallista löytyy Sonyn 50 megapikselin sensori, kun Prossa on Samsung 200 megapikselin sensori.

Oppo ilmoitti aiemmin syksyllä laajentavansa toimintaansa virallisesti myös Suomeen. Ensin myyntiin tuli Reno-sarjan malleja, mutta yhtiö lupasi myös Find-sarjan lippulaivojen löytävän tiensä pohjoisille markkinoille. Nyt uudet Find X9 ja X9 Pro on julkistettu virallisesti globaaleille markkinoille Suomi mukaan lukien.

Oppo piti Find X9 -perheen globaalin julkistustilaisuuden Barcelonassa, jossa paikalla oli myös io-techin Espanjan kirjeenvaihtaja Juha Kokkonen. Perheeseen kuuluvat Find X9 ja X9 Pro, jotka perustuvat monilta osin samaan pohjaan, mutta erojakin löytyy. Perusmalli esimerkiksi tyytyy yhteistyössä Hasselbladin toteutetussa telekamerassaan 50 megapikselin Sony LYT600 -sensoriin, kun Pro-version Hasselblad-telekameran sensori on 200 megapikselinen Samsung ISOCELL HP5. Kummassakin kuvanparannuksista on vastuussa uusi LUMO Image Engine.

Find X9 -perheessä on panostettu myös akkuihin ja pii-hiili-tekniikalla niihin on kumpaankin saatu yli 7000 mAh:n akku: perusmallissa 7025 mAh ja Prossa 7500 mAh. Yhtiön mukaan sen kustomoidun akkurakenteen pitäisi säilyttää jopa 80 % alkuperäiskapasiteetistaan vielä viidenkin vuoden tyypillisen käytön jälkeen. Kun akusta loppuu virta, hoituu lataus maksimissaan 80 watin langallisella SUPERVOOC-latauksella tai maksimissaan 50 watin langattomalla AIRVOOD-latauksella. Puhelimet voivat ladata myös muita laitteita langattomasti maksimissaan 10 watin teholla.

Oppo Find X9:n ja Find X9 Pron tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino Find X9: 157 x 73,9 x 8 mm, 203 grammaa Find X9 Pro: 161,3 x 76,5 x 8,3 mm, 224 grammaa

IP68- ja IP69-suojaluokitukset, X9:ssä Gorilla Glass 7i, X9 Prossa Gorilla Glass Victus 2

Näyttö: Molemmissa HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid Find X9: 6,59” AMOLED, 2760×1256, 120 Hz, 800 nitin tyypillinen, 1800 nitin HBM ja 3600 nitin piikkikirkkaus Find X9 Pro: 6,78” AMOLED, 2772×1272, 120 Hz, 800 nitin tyypillinen, 1800 nitin HBM ja 3600 nitin piikkikirkkaus

MediaTek Dimensity 9500 (1x 4,21 GHz C1-Ultra, 3x 3,5 GHz C1-Premium, 4x 2,7 GHz C1-Pro, G1 Ultra GPU)

Muisti & tallennustila: Find X9: 12 Gt RAM & 256/512 Gt UFS 4.1, 16 Gt RAM & 256/512/1024 Gt UFS 4.1 Find X9 Pro: 12 Gt RAM & 256/512 Gt UFS 4.1, 16 Gt RAM & 512 /1024 Gt UFS 4.1

Kolmoistakakamera: Find X9 50 megapikselin pääkamera (f/1.6, 1/1,4” sensori, 1,12 µm pikselikoko, PDAF, OIS) 50 megapikselin periskooppi-telekamera (f/2.6, 1/1,95” sensori, 0,61 µm pikselikoko, 3x optinen zoom, PDAF, OIS) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 1/2.76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, PDAF) Find X9 Pro 50 megapikselin pääkamera (f/1.5, 1/1.28” sensori, 1,22 µm pikselikoko, PDAF, OIS) 200 megapikselin periskooppi-telekamera (f/2.1, 1/1,56” sensori, 0,5 µm pikselikoko, PDAF, OIS) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 1/2.76” sensori, 0,64 µm pikselikoko, PDAF)

Selfiekamera Find X9: 32 megapikseliä (f/2.4, 1/2.74” sensori, 0,8 µm pikselikoko) Find X9 Pro: 50 megapikseliä (f/2.0, 1/2.76” sensori, 0,64 µm pikselikoko)

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

GPS, BDS, Galileo, QZSS, GLONASS, NavIC

Akku (USB-C, 80W pikalataus, 50 watin langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus) Find X9: 7025 mAh Si/C Li-ion Find X9 Pro: 7500 mAh Si/C Li-ion

Android 16, ColorOS 16

Oppon uutuusmallit tulevat saataville marraskuun alkupuolella ja niiden hinnat selviävät vasta lähempänä julkaisua. Find X9:n värivaihtoehdot ovat Space Black, Titaniujm Grey, Velvet Red ja White, kun X9 Pron valikoimaan kuuluvat Silk White, Titanium Charcoal ja Velvet Red.

Lähteet: Oppo (1), (2)