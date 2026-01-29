Uudet moto g -älypuhelimet sijoittuvat 249–319 euron hintahaarukkaan.

Motorola on kuun alussa nähdyn lippulaivajulkistuksensa jälkeen julkaissut myös uudet edullisemman pään moto g -älypuhelimensa. Tarjolle tulevat Motorolan suosimissa Pantone-väreissä moto g77, g67, g17 ja g17 power. Marraskuussa valmistajalta nähtiin Suomessa moto g57 power, joka asettunee mallinumerointinsa puolesta samaan kastiin uutuuksien kanssa.

Kolmikon kärkimalli g77 (otsikkokuvassa) sekä sen alapuolelle sijoittuva g67 tarjoavat molemmat 6,78-tuumaisen AMOLED-näytön 120 hertsin virkistystaajuudella. Järjestelmäpiirinä puhelimissa raksuttaa MediaTekin Dimensity 6400 (g77) ja 6300 (g67). Puhelimet eroavat RAM-muistin osalta siten, että g77:ssä sitä on 8 ja g67:ssä 4 gigatavua, mutta tallennustilaa molemmat tarjoavat 128 Gt.

Sekä g77 että g67 on varustettu kaksoistakakameralla, johon kuuluu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, mutta pääkameran tarkkuus on g77:ssä 108 MP ja g67:ssä 50 MP. Etukameran tarkkuus on molemmissa malleissa 32 MP. Lisäksi molemmat puhelimet on varustettu 5200 milliampeeritunnin akulla, jotka tukevat 30 watin langallista latausta.

Mielenkiintoisesti g67:n kanssa saman hintainen g17 tarjoaa hieman heikommat ominaisuudet muuten, mutta enemmän RAM-muistia (8 Gt). Tallennustilaa on niin ikään 128 Gt. Järjestelmäpiiri on MediaTekin vanhahko Helio G81, jolle Motorola on tosin antanut Extreme-lisänimen, todennäköisesti omien kellotaajuusviilaustensa myötä. Puhelimen näytössä on 6,72-tuumainen LCD-paneeli 60 Hz:n virkistystaajuudella. Myös g17:n kaksoistakakamerassa on 50 MP:n pääkamera, mutta ultralaajakulman tarkkuus on pudotettu 5 MP:iin. Etukameran tarkkuus on niin ikään 32 MP.

Akkukapasiteetti on g17:ssä sama 5200 mAh, mutta maksimilatausteho on vain 18 W. Sen sijaan puhelimen power-variantti on varustettu suuremmalla 6000 mAh:n akulla, jonka latausteho yltää 30 W:iin. Lisäksi g17 power tarjoaa 256 Gt tallennustilaa.

Kaikista malleista löytyy microSD-korttipaikka ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja ne ovat IP64-suojaluokiteltuja. Motorolan ohjelmistopäivitystuki ei tunnetusti ole markkinoiden selkeimmästä päästä, mutta esimerkiksi Tech Advisor -sivuston mukaan päivitystuki käyttöjärjestelmälle ja tietoturvakorjauksille on g77:llä 3 & 4,5 vuotta, g67:llä 2 & 4 vuotta ja g17-malleilla 0 & 2 vuotta.

Uusien moto g -mallien tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot (Pantone): moto g77: Black Olive, Shaded Spruce moto g67: Arctic Seal, Nile moto g17: Bordeaux, Alaskan Blue, Evening Blue

Ulkomitat ja paino: moto g77 & g67: 167,2 × 77,4 × 7,3 mm – 182 g moto g17: 165,7 × 76 × 8,2 mm – 190 g (power 202 g)

IP64-suojausluokitus (koko mallisto)

Näyttö: moto g77: 6,78” AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3 moto g67: 6,78” AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i moto g17: 6,72” LCD, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 3

Järjestelmäpiiri (MediaTek): moto g77: Dimensity 6400 (6 nm) moto g67: Dimensity 6300 (6 nm) moto g17: Helio G81 Extreme (12 nm)

RAM-muisti ja tallennustila: moto g77: 8 & 128 Gt moto g67: 4 & 128 Gt moto g17: 8 & 128 Gt (power 8 & 256 Gt) microSD-korttipaikka (koko mallisto)

Kaksoistakakamera: moto g77: 108 MP:n pääkamera, f1.7, PDAF, häviötön 3x-zoom, OIS 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2, AF Videokuvaus: 1440p 30 FPS / 1080p 60 FPS moto g67: 50 MP:n pääkamera, f1.8, PDAF 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2 Videokuvaus: 1440p 30 FPS / 1080p 60 FPS moto g17: 50 MP: pääkamera, f1.8 5 MP:n ultralaajakulmakamera, f1.88 Videokuvaus: 1080p 30 FPS

Etukamera: 32 MP (koko mallisto)

Yhteydet & paikannus: 5G, 4G, Dual-nano-SIM (koko mallisto), eSIM (moto g77 & g67) Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC (koko mallisto) moto g77 & moto g67: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou moto g17: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

Stereokaiuttimet & 3,5 mm:n kuulokeliitäntä (koko mallisto)

Akku ja lataus: moto g77 & g67: 5200 mAh, langallinen lataus 30 W moto g17: 5200 mAh, langallinen lataus 18 W (power 6000 mAh & 30 W)

Käyttöjärjestelmä moto g77 & g67: Android 16 moto g17: Android 15



Motorolan uudet moto g -mallit tulevat saataville helmikuun aikana seuraavin suositushinnoin:

moto g77 – 319 €

moto g67 – 249 €

moto g17 – 249 €

moto g17 power – 279 €

Lähde: Sähköpostitiedote