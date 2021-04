Jensen Huang paljasti yhtiön aikovan tuoda datakeskuspuolelle uusia tuotteita joka vuosi, mutta uusia CPU-, DPU- ja GPU-arkkitehtuureita vain joka toinen vuosi.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang piti GTC 2021:n keynote-esityksen keittiössään, joka on ehtinyt tulla tutuksi jo yhtiön aiemmista koronapandemian aikaisista tapahtumista. Grace-prosessoreiden lisäksi tapahtumassa julkaistiin myös muita mielenkiintoisia teknologioita ja tuotteita.

NVIDIAn uusi DOCA 1.0 on ekosysteemi yhtiön BlueField DPU-verkkoprosessoreiden (Data Processing Unit) tueksi. DPU:t ovat verkkokortteihin sijoitettavia prosessoreita, jotka hoitavat datakeskuksen infrastruktuurin pyöritystä. Esimerkiksi koko VMware ESX -virtualisointialustaa voidaan pyörittää ja kiihdyttää suoraan DPU-prosessoreilla. Yhtiön näkemyksen mukaan BlueField-sarjan DPU:t tulevat tulevaisuudessa pyörittämään tekoälyn luomaa ja tekoälyä hyödyntävää koodia.

Huang esitteli keynotessaan myös uuden BlueField-3 DPU:n ja antoi ensimaistiaiset BlueField 4:n odotetuista tehoista. Mellanoxin aloittaman prosessorisarjan tuorein vesa on varustettu 16 Cortex-A78-ytimellä, erilaisilla kiihdyttimillä sekä PCI Express 5.0- ja DDR5-tuella. Bluefield 3 tulee tarjoamaan 400 Gbps:n nopeudella kaiken tarvittavan prosessoinnin verkkoliikenteelle, tallennukselle ja tietoturvalle. Laskentatehoa siinä 1,5 TOPSia (Tera Operations Per Second) ja SPECint-testeissä tulos on 42 pistettä. Sitä seuraavan BlueField-4:n luvataan puolestaan tarjoavan jopa 800 Gbps:n nopeuden, 1000 TOPSin laskentatehon ja 64 SPECint-pistettä. BlueField-3 on saapumassa markkinoille näillä näkymin 2022 ja BlueField-4 2024. NVIDIAn SPECint-tulokset ovat tarkemmin SPECrate2017_int-tuloksia.

Myös NVIDIAn oma DGX-supertietokoneperhe sai Huangin keittiöstä uusia päivityksiä. Uusi työaseman kaltainen DGX Station 320G -supertietokone sisältää AMD:n 64-ytimisen Epyc 7742 -prosessorin 512 Gt:n muistilla, neljä NVIDIA A100-laskentapiiriä 80 gigatavun HBM2e-muisteilla ja erillisen neljällä miniDisplayPort-liittimellä varustetun näytönohjaimen. Kompakti supertietokone tarjoaa 2,5 petaFLOPSia laskentatehoa, yhteensä 320 Gt HBM2e-muistia 8 Tt/s kaistan takana ja 7,68 Tt PCIe 4.0 NVMe-tallennustilaa 1500 watin kulutuksella. DGX Station 320G kustantaa ostettaessa 149 000 dollaria, mutta saatavilla on myös tilausmalli 9000 dollarin kuukausihintaan.

Astetta järeämpi DGX Superpod on ottanut niin ikään käyttöön uudet 80 Gt:n HBM2e-muistilla varustetut A100-laskentapiirit, jonka lisäksi uutta on BlueField-2 DPU:t ja ulkopuolisten käyttöön tuotu Base Command -ohjelmisto, joka helpottaa laskentakapasiteetin jakamista suurille käyttäjäjoukoille. Kevein Superpod on varustettu 20 DGX A100 -järjestelmällä, joissa on kaksi Epyc 7742 -prosessoria ja kahdeksan A100-laskentapiiriä kussakin, kun järeimmässä samanlaisia DGX A100:sia on peräti 140. DGX Superpodin lähtöhinta on 7 miljoonaa dollaria ja täyteen speksatun mallin kohdalla hinta kohoaa peräti 60 miljoonaan dollariin.

Lisäksi Jensenin esittelykimaraan saatiin mahtumaan NVIDIAn seuraavan sukupolven autoteollisuuden käyttöön tarkoitettu järjestelmäpiiri. NVIDIA Drive Atlan tullaan julkaisemaan vuonna 2024 ja se sisältää Ampere Next -laskentaytimiä, Grace-Next prosessoriytimiä, muistia, BlueField-sarjan DPU:n sekä joukon erilaisia, vielä nimeämättömiä kiihdyttimiä. Yhtiön mukaan se tulee olemaan maailman ensimmäinen 1000 TOPSin suorituskykyyn yltävä järjestelmäpiiri.

Edellisen kappaleen totutusta poikkeavat koodinimet löytyvät myös tapahtumassa esitellystä datakeskus-roadmapista. NVIDIAn roadmapissa on nyt kolme linjaa: GPU, CPU ja DPU. Huangin mukaan yhtiö tulee julkaisemaan uuden arkkitehtuurin kuhunkin kategoriaan kahden vuoden välein, mutta prosessoriarkkitehtuurien julkaisut tapahtuvat eri tahdissa laskentapiirien ja DPU-prosessoreiden kanssa. Hänen mukaansa arkkitehtuurien välillä saatetaan nähdä kuitenkin myös pienempiä päivityksiä. Suurempi hämmennystä herättävä seikka onkin käytetyt koodinimet. Tavoistaan poiketen NVIDIA on nimennyt sekä CPU- että GPU-puolella vielä julkaisemattomat arkkitehtuurit nykyisiin viittaavilla nimillä: Ampere Next ja Next Next sekä Grace Next. Kyse saattaa olla kuitenkin vain halusta piilotella arkkitehtuureiden koodinimiä, sillä datakeskuspuolen tiedoista on vain lyhyt hyppäys kuluttajapuolelle ja huhupajojen ennustuksiin tulevista GPU-arkkitehtuureista.

Lähde: NVIDIA