Gigabyte julkisti Aorus-pelinäyttöjä 4K-resoluutiolla ja HDMI 2.1 -tuella

Esimerkillisesti nimetyt FI32U perustuu IPS-paneeliin, FV43U VA-paneeliin ja FO48U OLED-paneeliin.

Gigabyte on esitellyt uuden sukupolven Aorus 4K Tactical -pelinäytöt. Tämän vuoden mallisto tukee HDMI 2.1 -standardia ja se sisältää 32-, 43- ja 48-tuumaiset mallit.

Uusien Aorus-pelinäyttöjen nimeämistä voidaan kehua suorastaan esimerkilliseksi, sillä ne ovat lyhyitä ja sisältävät tiedon paitsi paneelin koosta, myös sen tyypistä. 32-tuumainen FI32U käyttää Super Speed IPS -paneelia, 43-tuumainen FV43U VA-paneelia ja 48-tuumainen FO48U OLED-paneelia. Kaikki kolme tukevat 4K UHD- eli 3840×2160-resoluutiota.

Gigabyte ei ole paljastanut vielä näyttöjen tarkkoja teknisiä ominaisuuksia, mutta FI32U ja FV43U tukevat 144 hertsin ja FO48U 120 hertsin virkistystaajuutta. FV43U ja FO48U jakavat 1 millisekunnin vasteajan, kun FI32U:n luvataan yltävän 0,5 millisekunnin vasteaikaan. Ilmeisesti kaikille kolmelle näytölle luvataan 10-bittiset värit ja DCI-P3-väriavaruus, joka kattaa 99 % Adobe RGB:stä ja 150 % sRGB:stä. FI32U ja FV43U ovat myös DisplayHDR 1000 -sertifioituja. Kuvien perusteella FI32U on varustettu kahdella HDMI-, yhdellä DP- ja yhdellä USB Type-C -liitännällä, joiden lisäksi se on varustettu kaksiporttisella USB 3.0 -hubilla ja kuuloke- ja mikrofoniliitännöillä. FV43U:n liitinrivistö on muutoin vastaava, mutta epätarkan kuvan perusteella mikrofoniliitännästä on vaikea mennä varmuuteen. FO48U:n liitinpatteriston voi olettaa olevan vastaava, mutta siitä ei ole toistaiseksi saatavilla varmistavaa kuvaa.

Kolmikolle on yhteistä myös Aorus tactical -ominaisuudet. Kattotermin alle on mahdutettu esimerkiksi Aim Stabilizer, jonka kehutaan voivan vähentää aseen rekyylin aiheuttamaa sumeutta peleissä, Dashboard, joka mahdollistaa tietokoneen tietojen näyttämisen muun sisällön päällä, tuki Active Noice Cancelling -teknologialle, kun mikrofoni kytketään näyttöön ja Black Equalizer, joka kirkastaa kuvan tummimpia alueita.

Gigabyte ei kertonut vielä, milloin näyttökolmikkoa on lupa odottaa myyntiin eri puolilla maailmaa, mutta Vietnamilainen Gearshop on ehtinyt tuoda Aorus FV43U:n jo myyntiin asti. Näyttö on hinnoiteltu kaupassa 34 990 000 vietnamin dongiin eli reiluun 1270 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote, Gigabyte Aorus